طوكيو تكذب.. روسيا تتهم اليابان بإخفاء المعلومات عنها بشأن محطة فوكوشيما

منذ أن أعلنت اليابان عن بدء تصريفها لمياه محطة فوكوشيما النووية في المحيط، انهالت عليها الاعتراضات والتحذيرات من قبل جيرانها، الصين وكوريا الجنوبية وروسيا.

وقالت روسيا، اليوم الأربعاء، إن اليابان فشلت في تقديم معلومات كاملة عن المياه المشعة التي تم تصريفها من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المحطمة، على الرغم من الطلبات المتكررة من كل من موسكو وبكين. حسبما ذكر موقع شبكة أخبار آسيا.

خلفية

في عام 2011، تسبب زلزال وتسونامي في انهيار محطة فوكوشيما النووية في اليابان، وهي أسوأ كارثة نووية منذ تشيرنوبيل في عام 1986. وقد تراكمت كميات كبيرة من المياه الملوثة بالإشعاع في المحطة، وقررت الحكومة اليابانية إطلاقها في المحيط الهادئ بعد معالجتها.

رد فعل روسيا والصين

انتقدت روسيا والصين قرار اليابان بشدة، وطالبتا بزيادة الشفافية وتقديم كل المعلومات ذات الصلة للدول المهتمة.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا, أن اليابان لم تفعل ذلك، وأنها لم تستجب بشكل مناسب لهذه المسائل ولضمان عدم وجود تهديد، بما في ذلك التهديد على المدى الطويل.

وأضافت أن معظم مخاوف روسيا ستزول فورًا إذا توقفت طوكيو عن عملية تصريف نفاياتها في محيط العالم، مشيرة إلى أن الصين أعربت عن نفس الرأي.

التأثيرات المحتملة على البيئة والصحة

يقول خبراء الأمم المتحدة إن إطلاق المياه المشعة من فوكوشيما قد يؤثر سلبًا على حقوق الإنسان، خاصة حق الأشخاص في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.

كما يحذرون من أن هذه المياه قد تحتوي على مستويات عالية من التريتيوم، وهو نظير مشع للهيدروجين يستخدم في صنع قنابل هيدروجينية. وقد يؤدي هذا إلى خطر التلوث الإشعاعي للحياة البحرية والغذاء والماء.