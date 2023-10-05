إسرائيل اعترفت بالهزيمة.. كيف نجحت مصر في صناعة التاريخ يوم 6 أكتوبر؟

تتجه الأنظار نحو الذكرى الخمسين لـ حرب أكتوبر المجيدة، والتي تعدّ إحدى الصفحات البارزة في تاريخ مصر الحديث؛ ففي ذلك اليوم العظيم، هاجمت القوات المصرية والسورية، الأراضي المحتلة، وخاضت سلسلة من المعارك، نجحت من خلالها مصر إعادة سيناء إلى حضن الوطن.

الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر

وفي الذكرى الخمسين للحرب، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إن لمصر رجالا في كل عصر يعرفون قدرها العظيم.. وقادرون على حماية وطنهم، مردفا: تحية من القلب للزعيم القائد محمد أنور السادات البطل الذي استهشد من أجل السلام.

وأردف الرئيس السيسي خلال احتفالية مرور 50 عاما على نصر أكتوبر: كل التحية والتقدير لشهدء مصر والقوات المسلحة في كل الحروب، مضيفا: خلال حرب أكتوبر مصر حوّلت الجرح إلى طاقة عمل عظيمة عبرت بها الحاجز بين الهزيمة والنصر.

تابع: سيناء أمانة غالية في أعناقنا نحن المصريين، وسيأتي اليوم الذي نقص فيه روايتها بالكامل، واستعادتها بثمن مرتفع، قائلا: تحية من القلب للزعيم القائد محمد أنور السادات البطل الذي استشهد من أجل السلام.

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية الـ 38 للقوات المسلحة، أبطال حرب أكتوبر.

من جانبه قال اللواء محمود طلحة المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، إن هناك سؤالا يتردد بشأن نتيجة حرب أكتوبر 73، متابعًا: السؤال يكون بسبب الاستفهام أو التأكيد وهذا متاح، ولكن البعض الآخر يريد التشكيك.

حرب أكتوبر

وأشار اللواء محمود طلحة المدير الأسبق لكلية القادة والأركان إلى أنه سيجيب عن هذا السؤال من وجهه نظر إسرائيل، متابعا: المعيار الوحيد للنصر هو مدى تحقيق الحرب لسبب اندلاعها.

تابع طلحة: بعد حرب 73 شكلت إسرائيل لجنة لكشف أسباب الحرب والتحقيق في سبب الهزيمة، متابعا: تم تشكيل لجنة أجرانات بسبب الضغط الشعبي علي الجيش الإسرئيلي، مردفا: لجنة أجرانات هي لجنة جرى تكوينها في 21 نوفمبر 1973 للتحقيق في القصور الذي تصرف به الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الثلاثة الأولى من حرب أكتوبر 1973.

وأوضح اللواء، أن نتائج اللجنة أكدت هزيمة الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الإعلام الإسرائيلي استخدم 3 مصطلحات بعد نتائج اللجنة منهم الهزيمة والفشل.

وافتتحت الندوة التثقيفية الـ 38 للقوات المسلحة، بقراءة آيات من الذكر الحكيم، بقوله تعالى: وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ.

من جانبه أكد صبري الجندي، مستشار التنمية المحلية الأسبق، على أهمية الذكرى والدور الكبير الذي قام به أبطال أكتوبر في تحرير الأرض المصرية والدفاع عنها، مشيرًا إلى أن هذه الذكرى تجمع بين الاعتزاز والفخر بتحقيق الانتصارات والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وأضاف "الجندي" في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الذكرى الخمسين تأتي بمعانيها ودلالاتها الخاصة، حيث يستمر الحدث الكبير في تاريخ مصر كجزء لا يتجزأ من هويتها وتاريخها.

وتابع: خمسون عامًا مرت على تلك اللحظات العظيمة، وفي هذه الفترة تغيرت العديد من الأمور في مصر والعالم، فقد شهدنا تطورًا كبيرًا في مختلف المجالات، وتغيرت القلوب والعقول، ورحل أبطالنا وولد أجيال جديدة، لافتاً وعلى جميع أبناء مصر أن يستمروا في العمل والتفاؤل من أجل تحقيق الأمل وبناء مستقبل أفضل لوطننا الغالي.

زيارة السيسي قبري الزعيمين الراحلين

واحتفل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، صباح اليوم بمرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة.

وزار السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، قبري الزعيمين الراحلين جمال عبد الناصر، ومحمد أنور السادات، والنصب التذكاري للجندي المجهول بمناسبة الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وحرص الرئيس السيسي، خلال زيارته على وضع إكليل من الزهور على قبري الزعيمين الراحلين تخليدًا لذكراهما، في احتفالات عيد القوات المسلحة، والذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وكان في استقبال الرئيس السيسي، أسر الزعيمين الراحلين والإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا تواضروس، ورئيس الوزراء، وعدد من الوزراء المعنيين، وقيادات القوات المسلحة.