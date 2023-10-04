حيّوا شهداء مصر | الرئيس يوجّه طلبًا علنيا باحتفالية نصر أكتوبر

طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، من الحضور المشاركين في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة توجيه التحية لكل شهداء مصر.

وقال الرئيس السيسي في كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر، :" النهاردة يوم جميل وشرفنا بلقاء القادة والابطال اللي علي أيديهم تحقق نصر عظيم لبلد عظيمة".

وأضاف الرئيس السيسي:" مش هنسى قبل كلمتي إننا نحي كل شهدائنا في حرب أكتوبر او حرب الاستنزاف وحتى اليوم".

وفي سياق متصر قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الجيش المصري استطاع كسر حاجز الخوف وهدم الثقة وفرق القوة الضخم جداً لما لدينا وما لديهم في حرب أكتوبر المجيدة 1973.

وأضاف "السيسي" خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر، أن الجسر الجوي الأمريكي خلال حرب أكتوبر كان ينزل دبابات M60 في مطار العريش، وكانت الدبابات عاملة 80 كيلو و 100 كيلو.