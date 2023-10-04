حزب الوفد يعلن تأجيل موعد تقدم يمامة بأوراق ترشحه للرئاسة

أعلن حزب الوفد قرار الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، المرشح الرئاسي المحتمل، تأجيل التقدم بأوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات إلى يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/٨ في الحادية عشرة صباحًا.

مرشح حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة

كان أعلن النائب الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام الوفد، المتحدث الرسمي والإعلامي باسم حملة رئيس الحزب، أنه تقرّر أن يتقدم مرشح حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد، بأوراق ترشحه غدًا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات في تمام الساعة 11 صباحًا.

وأكد «الهضيبي» أن موكب رئيس الوفد سوف يتحرك من المقر الرئيسي للحزب في تمام الساعة العاشرة والنصف بمشاركة قيادات الحزب وأعضائه إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات.