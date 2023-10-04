عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب الوفد يعلن تأجيل موعد تقدم يمامة بأوراق ترشحه للرئاسة

عبد السند يمامة رئيس
عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد

أعلن حزب الوفد قرار الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، المرشح الرئاسي المحتمل، تأجيل التقدم بأوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات إلى يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/٨ في الحادية عشرة صباحًا.

مرشح حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة

كان أعلن النائب الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام الوفد، المتحدث الرسمي والإعلامي باسم حملة رئيس الحزب، أنه تقرّر أن يتقدم مرشح حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد، بأوراق ترشحه غدًا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات في تمام الساعة 11 صباحًا.

وأكد «الهضيبي» أن موكب رئيس الوفد سوف يتحرك من المقر الرئيسي للحزب في تمام الساعة العاشرة والنصف بمشاركة قيادات الحزب وأعضائه إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بينها السكر والزيت والأرز.. 9 سلع غذائية ستنخفض أسعارها الأحد المقبل

سقوط أمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

الطقس| سحب ركامية تغطي غرب البلاد.. وأمطار غزيرة خلال ساعات تصل للقاهرة

عقب بلاغ النائب العام بسبب بدلات "الصحفيين"| موقف أحمد طنطاوي من الترشح.. ومصادر: خالف مبادئ الشرف والأمانة

شرط واحد.. الزمالك يقدم عرضًا مغريًا لحل أزمة كهربا وديا

لفظ غير متوقع | منشور صادم من خالد الغندور عن إمام عاشور

بسبب بدلات نقابة الصحفيين .. بلاغ للنائب العام ضد أحمد طنطاوي

بشرى سارة لكل المصريين| انخفاض لأول مرة في أسعار 9 سلع غذائية.. قرار حكومي عاجل

ترشيحاتنا

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه

سنة الفجر ماذا يقرأ فيها.. وقتها وفضل المحافظة عليها 40 يومًا

حروق جلدية.. عيوب جديدة تظهر في iphone 15 pro

لأول مرة في التاريخ.. ما أسباب عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي؟

أشياء غير منطقية | نجم الزمالك السابق يفتح النار على أوسوريو

إيدها اترعشت أول ماشافته| قصة لأول مرة من زوجة هيكل ولحظة تعارفهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اوعي تشتريها .. علامة واحدة بالكبدة تؤكد عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي

بهدلني في التليفون.. ما سبب غضب عادل إمام من صلاح عبدالله ؟

ما تأثير الهواتف على الطلاب قبل النوم.. هيئة الدواء المصرية تحذر

غير أي وصفة .. طريقة عمل الكريب بأقل التكاليف

فيديو

ضحايا إعصار درنة|فنانة شهيرة تعلن وفاة 7 من أفراد أسرتها في ليبيا.. فيديوجراف

خطيرة وتسبب الشلل لمدة 10 ثوانٍ.. ما هي حلوى الموت الأسود ؟|فيديوجراف

منها السكر والأرز .. موعد انخفاض أسعار هذه السلع | فيديو

صافرات الإنذار وانقطاع البث.. إلى ماذا تستعد روسيا لمواجهته؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ