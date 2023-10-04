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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إمام عاشور يسجل الهدف الثالث لـ الأهلي أمام إنبي في الكأس.. فيديو وصور

صدى البلد

سجل الأهلي  الهدف الثالث أمام إنبي ،في المباراة المقامة حاليا على استاد القاهرة في نصف نهائى كأس مصر.

وعزز إمام عاشور النتيجة بعد توغل أكثر من رائع وسدد صاروخية سكنت الشباك.

 

وأحرز موديست الهدف الثاني بعد تمريرة خاطئة من لاعبي إنبي لتصل للاعب الفرنسي الذى سدد الكرة بإتقان.

وأحرز علي معلول الهدف الأول من علامة جزاء في الدقيقة 30 بعد عرقلة ديانج داخل منطقة الجزاء.

تشكيل الأهلي

 

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.

الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة

الهجوم: حسين الشحات - أنتوني موديست - بيرسي تاو

بينما مقاعد البدلاء كالآتي: مصطفى شوبير - كريم الدبيس - أحمد نبيل - أكرم توفيق - محمود كهربا - أحمد عبد القادر - محمد كريستو - إمام عاشور - طاهر محمد.

ويدخل إنبي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:
 

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.
خط الدفاع: أحمد صبيحة، أحمد كالوشا، سيف الخشاب وعلي فوزي.
خط الوسط: مروان داوود، أحمد العجوز، محمد حمدي وزياد كمال.
خط الهجوم: رفيق كابو وأحمد جمال.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبد الرحمن سمير، أحمد يوسف، محمد حامد، أحمد أوفا، عبد الرحمن عماد، مودى ناصر، مصطفى دويدار وأحمد نادر.

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- الأهلي كأس مصر امام عاشور انبي موديست ديانج

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