بالموبايل.. الاستعلام عن الموقف الانتخابي ومقر اللجنة

يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين، عن كيفية الاستعلام عن الموقف الانتخابيي من خلال الانترنت لأنتخابات 2023 - 2024 الرئاسية، لمعرفة قدرتهم علي التصويت بالانتخابات الرئاسية.

معرفة مقر اللجنة للتصويت في انتخابات الرئاسة

أتاح الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، إمكانية معرفة مقر اللجنة للتصويت في انتخابات الرئاسة، من خلال إدخال الرقم القومي على الرابط.

ويمكن للناخب، أنّ يعدل مقر اللجنة وفقًا للقرب من محل السكن، حتى يمكنه التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك من خلال الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، واتباع الخطوات المطلوبة كما يلي:

- الدخول على موقع الهيئة. - الضغط على خيار طلبات. - إدخال الرقم القومي، ثم الضغط على «ابدأ الطلب». - بعد ذلك، يمكن للشخص، اختيار ثلاثة مراكز انتخابية أقرب إلى العنوان المثبت ببطاقة الرقم القومي الخاصة به.

الاستعلام عن الموقف الانتخابيي

أتاح الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، للمواطنين الاستعلام عن موقفهم الانتخابي، من خلال الدخول على الموقع، والاستعلام عن حق الشخص في مباشرة حقوقه السياسية، من خلال إدخال الرقم القومي الخاص به والمُكون من 14 رقمًا.

انتخابات

الفئات التي ليس لها حق التصويت في انتخابات الرئاسة



وحدد القانون 45 لسنة 2014 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، من له حق الاقتراع ومن يُحرم من التصويت في الانتخابات، إذ يحق لكل مصري ومصرية عمرهما 18 سنة، مباشرة بنفسه حق إبداء الرأي في الاستفتاءات والانتخابات، في حين تُمنع بعض الفئات من التصويت، منها: