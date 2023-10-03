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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الوفد: ‏عبد السند يمامة حصل على تأييد 26 نائبا لخوض انتخابات الرئاسة

عبد السند يمامة
عبد السند يمامة

قال ‏النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ‏إن رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة تقدم اليوم للكشف الطبي من أجل الانتخابات الرئاسية وأنهى الكشف الطبي، ‏وقواعد الحزب كلها تسانده من الإسكندرية إلى أسوان، مضيفا أن الوفد حزب عريق جدا وعدد أعضائه في حدود 600 الف عضو حاليا، ولهم باع في شوارع مصر.

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‏وتابع ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي "أسامة كمال"،‏ المذاع عبر شاشة "dmc"، أن الحزب يخوض هذه الانتخابات بشكل مباشر وصريح، مؤكدا أن عدد التزكيات لعبد السند يمامة قد زاد وأصبح 26 نائبا وهي الهيئة البرلمانية بالكامل لحزب الوفد.

 

‏وأضاف أن عبد السند يمامة سيكون برنامجه مفاجأة لأنه مرتبط بالاقتصاد والأمور كلها ستكون مرتبطة بتحسين حالة المواطن والصناعة في مصر وتحسين ملف السياحة، والبرنامج معد جيدا من خبراء حزب الوفد.

عبد السند يمامة حزب الوفد مصر الانتخابات الرئاسية الاعلامي اسامة كمال

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