عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إبراهيم عيسى: "عبد السند يمامة لا يمتلك جماهيرية وسكان شارع حزب الوفد ميعرفهوش"

ابراهيم عيسى
ابراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الانتخابات الرئاسية محسومة جدًا لطبيعة المرشحين والذي أعلنوا نيتهم للترشح وخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحا أن سبب حديثه عن عدم وجود فرصة للمرشحين لطبيعة عدم وجود شعبية للمرشحين أمام شعبية الرئيس السيسي.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المرشحين أمام الرئيس يحسمون فوز الرئيس، حيث أن جميعهم وجوه لها كل التقدير والاحترام وهي مخلصة للوطن، إلا أنها لا يملكون شعبية، متابعا: "من بينهم د. عبدالسند يمامة هو رجل دخل العمل السياسي مؤخرًا ولا يملك جماهيرية في الشارع، كما أنه غير معروف كرجل سياسي أو جماهيري.

وتابع: "لو مشي في شارع بولس حنا 99% من سكان الشارع مش هيعرفوه، وله كل التقدير والاحترام وقيمته العلمية والحزب الكبير الذي يترأسه ولكنه غير معروف في الشارع"، موضحا أن الانتخابات لها علاقة بالقدرة الجماهيرية في الشارع.

 

إبراهيم عيسى الانتخابات الرئاسية المقبلة القاهرة والناس عبد السند يمام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الأمناء والآباء والمعلمين: الرئيس السيسي لبى نداء الشعب واستجاب لطلب المصريين

من هو المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي الانتخابية؟

مفاجأة في براءة زوج نانسي عجرم بقضيةً مقتل الشاب السوري

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

ميدو : هذا اللاعب أفضل ارتكاز في مصر

دراسة مرعبة.. كارثة تضرب 3 مدن عربية بعد دانيال وهذا موقف الإسكندرية

ترشيحاتنا

قرار عاجل من بيريرا تجاه الحكام بسبب مباريات الدوري المصري

اتجبِّس.. إصابة مدوية لجوهرة فريق بيراميدز | تفاصيل مثيرة

الولايات المتحدة تكشف حقيقة حضور بوتين قمة أبيك في سان فرانسيسكو

أبو الغيط يوضح سبب إيجاد السادات منصب مستشار الأمن القومي.. فيديو

أحمد أبو الغيط يكشف أسرارا عن وثائق حرب أكتوبر.. فيديو

أبو الغيط: هذا الشخص هو الذي كان يكتب كل رسائل الزعيم الراحل السادات للعالم.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور أشرف زكي.. رضا البحراوي يحيي حفل انتصارات أكتوبر ودعم الرئيس السيسي

كلاكيت تاني مرة| توفيق عبد الحميد يعلن عن اعتزاله.. ما السبب ؟

ذروته غدا.. الخبير الهولندي يحدد 3 أكتوبر موعدا لزلزال بقوة 6.5 درجة

بدء عزاء محمد فريد وجمال عبد الناصر أول الحاضرين

فيديو

محمود الليثي يحتفل بنصر أكتوبر ودعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

حلقة النار.. العالم في انتظار ظواهر فلكية نادرة وهذا موعدها/ فيديوجراف

هل ينسحب منافس الأهلى من دوري السوبر الأفريقي؟.. تغطية خاصة

الرئيس السيسي يكشف عن مشروع صحي ضخم .. ومفاجأة حول معهد ناصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

اﻟﻤﺰﻳﺪ