إبراهيم عيسى: "عبد السند يمامة لا يمتلك جماهيرية وسكان شارع حزب الوفد ميعرفهوش"

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الانتخابات الرئاسية محسومة جدًا لطبيعة المرشحين والذي أعلنوا نيتهم للترشح وخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحا أن سبب حديثه عن عدم وجود فرصة للمرشحين لطبيعة عدم وجود شعبية للمرشحين أمام شعبية الرئيس السيسي.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المرشحين أمام الرئيس يحسمون فوز الرئيس، حيث أن جميعهم وجوه لها كل التقدير والاحترام وهي مخلصة للوطن، إلا أنها لا يملكون شعبية، متابعا: "من بينهم د. عبدالسند يمامة هو رجل دخل العمل السياسي مؤخرًا ولا يملك جماهيرية في الشارع، كما أنه غير معروف كرجل سياسي أو جماهيري.

وتابع: "لو مشي في شارع بولس حنا 99% من سكان الشارع مش هيعرفوه، وله كل التقدير والاحترام وقيمته العلمية والحزب الكبير الذي يترأسه ولكنه غير معروف في الشارع"، موضحا أن الانتخابات لها علاقة بالقدرة الجماهيرية في الشارع.