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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

إبراهيم عيسى: المواطن في حاجة ماسة إلى إدراك خطوات المستقبل

ابراهيم عيسى
ابراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن المواطن في حاجة ماسة إلى إدراك خطوات المستقبل، وهناك محاولات دائمة لتحفيز المواطنين بالتفاؤل وأن المستقبل سيكون أفضل، موضحا أن هذا الكلام محترم وبه تحريض من أجل الأمل والتفاؤل.

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الشعب المصري في حالة احتقان وإحباط، والحكام على مر الزمن لم يفهموا تصرفات الشعب المصري أو يتنبهوا بتصرفاته، لافتا إلى أنه في فترة هزيمة 67 وتنحي الرئيس عبدالناصر لم يتصور أحد رد فعل الشعب المصري، حيث أن الشعب خرج للتمسك به وعقب 6 أشهر خرجوا بالهتافات ضده.

ونوة ابراهيم عيسى، بأنه في عهد الرئيس محمد أنور السادات خرج الشعب المصري بعد 3 سنوات من انتصار أكتوبر، في هجوم رهيب في كافة المحافظات ضد الرئيس السادات، موضحًا أنه لم يكن يصدق أحد بأنه سيكون هناك هجوم ضد بطل النصر والحرب.

 

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