إبراهيم عيسى: إنجازات مصر في السنوات الماضية حقيقية وملموسة على الأرض

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن انجازات مصر في السنوات الماضية حقيقية وملموسة على الأرض، إلا أن هناك وجهين انجاز كبير وهناك الوجه الاخر، موضحًا أننا نحتاج برنامج انتخابي محدد وواضح لسداد الديوان، وأكد أنها نقاط مهمة للجمهورية الجديدة.

وأوضح إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المشاهد بمساءلة الرئيس السيسي للحكومة في مؤتمر "حكاية وطن" ممتازة وضرورية ونعرف من خلالها أداء الحكومة والوزارة ومحاسبة الرئيس لعمل الوزرات، مشيرًا إلى أنه كان حوار رئيس الدولة مع الحكومة والوزراء، ولابد من وجود مواجهة بين الحكومة ونواب الشعب.

وأشار إبراهيم عيسى، إلى أن للبرلمان ونواب الشعب دور كبير ومهم جدًا وهي مسائلة الحكومة أما تقديم الثقة لهم أو سحب الثقة، موضحًا أن مصر تعيش منذ 16 سنة دون مجالس محلية وعلينا أن نسأل متى ستعود.

وتابع: الدولة تحتاج إلى مستشارين للرئيس السيسي، وتفعيل المجالس التخصصية والاستشارية للرئيس، موضحًا أن هناك فرق بين أراء مستشارين الرئيس والأجهزة الأمنية، وننتظر أن نرى مستشارين للرئيس في الـ6 سنوات المقبلة.