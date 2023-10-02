إبراهيم عيسى: السيسي له تاريخ بطولي وملايين المؤيدين وإعلان ترشحه محترم ونبيل

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه للفترة الثالثة في الانتخابات الرئاسية وبهذا الترشح يقدم نفسه إلى فترة أخرى وتقدم بالشكر للمرشحين للانتخابات الرئاسية، موضحًا أنه الرئيس السيسي طالب الجميع بالنزول والتعبير عن الرأي في ماراثون الانتخابات المقبلة.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تصريحات وكلام الرئيس السيسي محترم ونبيل وسياسي وفيه من الجودة والاحترام الكثير، مؤكدا على أن للرئيس السيسي ملايين من المؤيدين ويعرفه الجميع على مسرح الدولة منذ 10 سنوات وله تاريخ بطولي في ثورة 30 يونيو يسمح بوجود ملايين المؤيدين.

وتابع: ليس هناك حاجة للرئيس السيسي للتجمعات التي نشدها الآن لدعمه في الانتخابات الرئاسية بما له من شعبية، مشددًا على أن مشاهد اليوم تحتاج إلى اعادة النظر، مؤكدًا أن الرئيس السيسي ليس بحاجة لمشاهد الاحتفالات والحشود أمام مقر الشهر العقاري.

