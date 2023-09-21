عودة برنامج إبراهيم عيسى وخيري رمضان على القاهرة والناس

أعلنت قناة "القاهرة والناس"، عن عودة البرنامج الأكثر مشاهدة على القناة، برنامج "حديث القاهرة"، من السبت إلى الأربعاء كل اسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ونشرت صفحة "القاهرة والناس"، برومو برنامج حديث القاهرة، وبداية الموسم الجديد من البرنامج من تقديم الإعلامي خيري رمضان يومي السبت والأحد، والإعلامي ابراهيم عيسى ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء.

ويتطرق برنامج "حديث القاهرة"، خلال موسمه الجديد للعديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المحلية والدولية، ويناقش ويحلل اهم الاحداث والقضايا.

واستضاف البرنامج في الموسم الماضي، كوكبة من خبراء السياسة والاقتصاد لتحليل دقيق لجميع الأحداث في العالم، بجانب استضافة كوكبة من نجوم الفن والرياضة والثقافة، بالإضافة إلى فقرة الإجابة على اسئلة الجمهور، والتي جاءت بعنوان "اسال خيري" و"اسال ابراهيم".