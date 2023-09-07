كريمة عوض تغادر القاهرة والناس: انتهت رحلتي الأقرب لقلبي

أعلنت الإعلامية كريمة عوض، مغادرة قناة "القاهرة والناس"، والانتهاء من تقديم برنامج "حديث القاهرة"، موجهة الشكر للإعلامي الكبير طارق نور، على الفرصة التي منحها لها طوال فترة عملها في قناة القاهرة والناس، قائلة: "ستبقى أنت بكل رقيك ومهنيتك التي لم أر مثلها من قبل".

ونشرت الإعلامية كريمة عوض، بيان، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقالت: "اليوم انتهت رحلتي مع محطة هي الأحب والأقرب لقلبي على امتداد حياتي المهنية وكثرة ما فيها، فقد منحني فيها رجل الإعلام (طارق نور) بيتا كبيرا عظيما في مصر اسمه قناة (القاهرة والناس) والذي سيبقى بيتي على الدوام، ولتبقى أنت بكل رقيك ومهنيتك التي لم أر مثلها من قبل قريباً لقلبي على الدوام".

حديث القاهرة

وكشفت كريمة عوض، عن التفاصيل المهمة التي عاشتها خلال فترة عملها في تقديم برنامج "حديث القاهرة"، موضحة أنها عاشت مشوار من المحبة والمهنية والإنسانية طوال عملها بالقناة، ووجهت الشكر لقيادات القناة أحمد سعيد رئيس مجلس إدارة القناة، والمخرج الكبير ميلاد أبي رعد.

وتابعت : "تشاركت طوال العمل في القاهرة والناس تجربة متفردة سأعتز بها دائما مع زملائي الأعزاء عمالقة الإعلام إبراهيم عيسى وخيري رمضان في تقديم برنامج حديث القاهرة بكل صدق ومهنية واحترام"

ووجهت الإعلامية كريمة عوض، الشكر لكل فريق عمل حديث القاهرة على رأسهم الصحفي الكبير محمد هانى المشرف العام على البرنامج الصحفى والاعلامى خالد البرماوى وكل المخرجين والمراسلين والفنيين بقناة القاهرة والناس