القاهرة والناس..أشرف عبد الغفور: أول طلة ليا عملت الاحتكاك المباشر مع الجمهور..فيديو

حل الفنان أشرف عبدالغفور، ضيفا على الإعلامية شافكي المنيري، ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، وذلك بمناسبة تكريمه بمهرجان المسرح القومي.

وتحدث الفنان أشرف عبدالغفور، عن بداية مشواره الفني، قائلا: "أول طلة ليا وهي اللي عملت الاحتكاك المباشر مع الناس كان مسلسل "القاهرة والناس"، لأني في المرحلة الأولى من الحلقات كنت بعمل الشخصية اللي المفروض الناس لا تتجاوب معها".

وأضاف الفنان أشرف عبدالغفور،: "كنت بعمل شخصية الأخ الأكبر المتطلع الطموح اللي كل طموحاته زائفة"، لافتا: "كانت شخصية مركبة ومعقدة جدا، لكني كنت مخلص جدا في أداء الشخصية".