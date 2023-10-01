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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحرير توكيلات من مواطنين مصريين لرئيس الوفد وسط هتافات مؤيدة

توكيلات من مواطنين
توكيلات من مواطنين مصريين لرئيس الوفد

قام المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد بجولة بمكتبي توثيق الشهر العقاري بروض الفرج والمهندسين. 

رافقه خلالها الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير المتحدث الرسمي والإعلامي باسم الحزب والحملة الانتخابية لرئيس الحزب  وسط هتافات مؤيديه عاش الوفد ضمير الأمة والرئيس اهو. 

وقام الدكتور عبدالسند يمامة بالتقاط الصور مع محرري التوكيلات له وتناقش معهم في العديد من المشكلات التي تواجههم ووعد بوضع حلول جذرية للمشكلات العامة التي تهم جميع المصريين، ففي مكتب توثيق روض الفرج حررعدد كبير من المواطنين توكيلات لرئيس الوفد من بينهم النائب السابق عبدالرحمن راضي

 

وأكد الدكتور عبدالسند يمامة أثناء لقائه برئيس مكتب توثيق توكيلات الشهر العقاري بروض الفرج كيرلس جميل  أنه يضع نصب عينيه الأزمة الاقتصادية الحالية والتي يعكف علي ايجاد حلولا له ومع مجموعة من المتخصصين وسيعلن عن برنامج انتخابي متكامل بعد تقديم أوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات.


وفي مكتب الشهر العقاري بالمهندسين استقبل رئيس الوفد بهتافات الرئيس اهو وسند سند يحيا سند وحرصت ثلاث فتيات علي تحرير توكيلات لرئيس الوفد بجانب العديد من المواطنين وسلموا له التوكيلات بانفسهم بمكتب رئيس مكتب الشهر العقاري بالمهندسين.

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