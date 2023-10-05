عصام عبد الفتاح يفجر مفاجأة ويرفض العودة للتحكيم المصري

أكد عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام السابق، أنه لن يعود مرة أخرى للتحكيم المصري، خلال الفترة المقبلة مشيرًا إلى أن التحكيم المصري يحتاج للكثير والكثير من العمل الفني.

وتابع عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "التحكيم المصري يحتاج الاهتمام والتطوير، ومن يفهم في التحكيم قليل".

وأضاف عصام عبدالفتاح: "في مصر للأسف اللي بيفهم في التحكيم المصري قليل ولابد اللي يتحدث يكون فاهم تطوير، ولن أعود إلى العمل في مصر بالفترة المقبلة".

واستطرد: "فترة وجودي كان هناك تطوير للتحكيم، ودائمًا فى التطوير لابد أن تحتوي اللاعبين وذلك يتعلموا الحكام، أنا خبير فى فيفا ، وكلمة الاحتواء موجودة فى التحكيم".

واختتم: "سيظل التحكيم المصري تحت ظل الإتهامات بسبب عدم الوقوف بجواره وللأسف لا يوجد دعم للحكام، والأندية أكبر من التحكيم، والحكام الموجودين فى القائمة الدولية الآن، من أفضل الحكام في إفريقيا، ولا أرى تطوير في الفترة الحالية".