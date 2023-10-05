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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«حفظ النفس والمال» ندوة في الأسبوع الثقافي بمساجد بئر العبد بشمال سيناء

الاسبوع الثقافي بمساجد
الاسبوع الثقافي بمساجد بئر العبد

واصلت مديرية الأوقاف بمحافظة شمال سيناء، تنفيذ فعاليات اليوم الثالث للأسبوع الثقافي، بمساجد بئر العبد  حول "حفظ النفس والمال"، في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وإشراف فضيلة الشيخ محمود مرزوق، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء .

 

حفظ المال :

 حيث تناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: "حفظ النفس وحفظ المال من الكليات الست"، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.
 

وأكد العلماء أن الحفاظ على النفس أحد أهم الكليات بإجماع أهل العلم من الفقهاء والأصوليين ، وسائر العلماء قديمًا وحديثًا، وعندما حرم الإسلام قتل النفس حرم قتل النفس على إطلاقها فلم يحدد قتل نفس مؤمنة أو قتل نفس كافرة، أو قتل نفس حرة، أو عبدًا، أو قتل رجل، أو قتل امرأة، فحَفظ الله (عز وجل) النفس على إطلاقها، وأحاطها بسياجات واسعة من الحفظ دون أي تمييز على أساس الدين، أو اللون، أو العرق، أو الجنس، أو اللغة، فكل الدماء مصانة ومحفوظة في شرع الله الحنيف.


و أكدوا أن الإسلام أحاط المال بالعناية والحفظ والرعاية والصيانة، وجعل ضياع المال إهمالاً كضياعه إفسادًا فكلاهما ضياع على كل حال، فكلُّ من قصّر فى حماية المال العام أو تسبب فى إتلافه أو إفساده أو ضياعه فهو آثم شرعًا.

وأن الاعتداء على المال العام أشد إثمًا وجرمًا وخطرًا من المال الخاص لكثرة الأنفس والذمم المتعلقة به، فالأمانة فيه أشد، والمسئولية فيه أعظم.
 

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