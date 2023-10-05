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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

توفير أكثر من 10 آلاف جنيه.. سعر iphone 15 Pro فى الإمارات

iphone 15 Pro
iphone 15 Pro

لازالت هواتف سلسلة آيفون 15 متصدرة محركات البحث على الإنترنت منذ الكشف عنها رسمياً من خلال آبل الأمريكية، إلا أن سعره حالياً يشهد ما يعرف بالـ أوفر باريس، لدرجة أن سعره مرتفع بشكل كبير، إلا أنه يمكنك الحصول عليه بتوفير يتجاوز 14 ألف جنيه. 

يأتى جوال iphone 15 Pro بشاشة بقياس 6.1 بوصة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED بدقة عرض HDR10، وبسرعة تحديث 120 هرتز، ومحمية بطبقة Ceramic Shield glass ضد الخدش والكسر بدون أي حواف، و مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، وكذلك الغبار بمعيار IP68، مع  الـ“نوتش” للكاميرا الأمامية.

iphone 15 Pro 

يقدم آيفون 15 برو كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة 2.8، بينما كاميرا الثانية ultra wide بقدة 12 ميجابكسل فتحة عدسة 2.2، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية، بجانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.9، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.

يعمل آيفون 15 برو بمعالج Apple A17 Pro، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجابايت، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128 جيجابايت و256 و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت، ويعمل بنظام IOS 17.

iphone 15 Pro 

يمتلك آيفون 15 برو بطارية بقوة 3200 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع من خلال منفذ شحن usb-c  لأول مرة فى تاريخ آيفون، كما يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% في أقل من 30 دقيقة، ،وكذلك الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي.

تستطيع اقتناء جوال آيفون 15 برو في 4 ألوان وهي :الرصاصي، الأزرق الغامق، الأسود الأبيض.

سعر iphone 15 Pro فى الإمارات

وصل سعر iphone 15 Pro فى الإمارات لسعة 128 جيجابايت 4300 درهماً إماراتياً، ما يعادل 36 ألف جنيهاً مصرياً.

بينما سعة 256 جيجابايت مقابل 4960 درهماً مايعادل 39.400 جنيهاً، وسعة 512 جيجابايت بسعر 5540 درهماً مايعادل 46.458 جنيهاً، وسعة 1 تيرابايت سعرها 6400 درهماً مايعادل 53.665 جنيهاً.

آيفون 15 iPhone آيفون Pro iphone 15

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