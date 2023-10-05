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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 150 ألف جنيه فقط.. مواصفات أوبل كورسا في مصر

أوبل كورسا موديل
أوبل كورسا موديل 2003

ظهر الجيل الأول من السيارة السيارة أوبل كورسا موديل 2003 عام 1994 وأستمر حتى عام 2000، وجاء الجيل الثاني عام 2003 واستمر إنتاجه حتى عام 2007.

 

يبحث العديد من المشترين عن اقتناء سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.

أوبل كورسا موديل 2003

مواصفات السيارة أوبل كورسا موديل 2003

حصلت السيارة أوبل كورسا موديل 2003 على محرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 87 حصانا، مقترن بناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، أو ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات.

 

وتتوفر السيارة أوبل كورسا موديل 2003 بنظام دفع أمامي، وبلغت قراءة العداد نحو 120 ألف كيلومتر تقريباً، وتتميز المقصورة الداخلية بخامات عالية الجودة لذلك فهي توفر الراحة للمقاعد، وتتسع المقصورة لخمسة ركاب ومساحة التخزين الخلفية 300 لتر، وفي حالة طي المقاعد الخلفية يمكن أن ترتفع إلى 700 لتر.

 

وتأتي السيارة أوبل كورسا موديل 2003 بالعديد من الكماليات الأساسية مثل تكييف، وسنتر لوك، ومصابيح ضباب، وراديو، وعجلة قيادة معززة آلياً.

أوبل كورسا موديل 2003

أسعار السيارة أوبل كورسا موديل 2003 “مستعملة”

بلغ سعر السيارة أوبل كورسا موديل 2003 في سوق المستعمل بـ 150 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

 

 

أوبل كورسا موديل 2003 أوبل كورسا اوبل كورسا سوق المستعمل

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