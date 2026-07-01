مليون وحدة سكنية.. إنجازات هيئة المجتمعات العمرانية وتعاونيات البناء منذ 2014

استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنجازات مشروعات الإسكان التي نفذتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان منذ عام 2014 وحتى يونيو 2026، في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن إجمالي الوحدات السكنية التي تم والجاري تنفيذها، والمطروح منها للتنفيذ من خلال الهيئتين بلغ مليونًا و150 ألفًا و322 وحدة سكنية متنوعة، سواء بالمدن الجديدة أو المحافظات، إلى جانب مشروعات تطوير المناطق العشوائية.

وأضافت أن سياسة الوزارة في توفير الوحدات السكنية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في إتاحة الوحدات السكنية الفاخرة والمتوسطة، إلى جانب توفير وحدات سكنية مدعومة لمحدودي الدخل، وذلك في كل من المدن الجديدة والعمران القائم.

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 858,073 وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 277,365 وحدة، فضلًا عن طرح تنفيذ 14,884 وحدة.

واستعرضت المهندسة راندة المنشاوي تقريرًا مقدمًا من هيئتي "المجتمعات العمرانية الجديدة" و"تعاونيات البناء والإسكان" بشأن جهودهما خلال الفترة من عام 2014 وحتى يونيو 2026، حيث أوضح التقرير أنه فيما يتعلق بمشروعات الإسكان لمحدودي الدخل والشباب، قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتنفيذ مشروع "سكن لكل المصريين" (محور محدودي الدخل) في 27 مدينة جديدة، بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا للوحدة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 642,610 وحدات، وجارٍ تنفيذ 188,532 وحدة، إلى جانب طرح تنفيذ 2,784 وحدة، وذلك في إطار مساهمة الهيئة في خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية لائقة بمستوى تشطيب متميز للشباب ومحدودي الدخل.

وأوضح التقرير أنه فيما يخص مشروعات الإسكان المتوسط، نفذت الهيئة وحدات ضمن عدد من المشروعات، من بينها: "دار مصر"، و"سكن مصر"، و"سكن لكل المصريين" (محور متوسطي الدخل)، والإسكان ذو الطابع الحديث والمتميز، و"ديارنا"، و"فالي تاورز إيست"، و"روضة العبور"، وغيرها، وذلك في 26 مدينة جديدة، بمساحات تتراوح بين 100 و150 مترًا مربعًا للوحدة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 173,132 وحدة، وجارٍ تنفيذ 27,003 وحدات، بالإضافة إلى 11,476 وحدة جارٍ طرح تنفيذها، بما يعكس حرص الهيئة على توفير وحدات سكنية ذات طابع معماري متميز لمتوسطي الدخل.

وأشار التقرير إلى أنه فيما يتعلق بمشروعات الإسكان فوق المتوسط، طرحت الهيئة مشروعات سكنية متميزة ذات مستوى تشطيب فوق المتوسط بمدن 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والعلمين الجديدة، بمساحات تتراوح بين 100 و150 مترًا مربعًا للوحدة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 12,342 وحدة، وجارٍ تنفيذ 5,790 وحدة.

وأضاف التقرير أنه فيما يخص مشروعات الإسكان الفاخر، فقد طرحت الهيئة عددًا من المشروعات السكنية، من بينها: "جنة"، والإسكان المميز والمختلط، ووحدات منطقة المال والأعمال بالعاصمة الجديدة، وأبراج مدينة العلمين الجديدة، وأبراج منطقة ماسبيرو، وأبراج منطقة صواري، ووحدات منطقة مجرى العيون، والفيلات السكنية، ومشروع "ظلال"، وغيرها، وذلك في 16 مدينة جديدة وتجمعًا عمرانيًا قائمًا وجديدًا، بمساحات تتراوح بين 110 و340 مترًا مربعًا للوحدة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 73,580 وحدة، وجارٍ تنفيذ 56,299 وحدة، فضلًا عن طرح تنفيذ 624 وحدة.

كما تناول التقرير مشروعات الإسكان البديل للمناطق العشوائية وغير الآمنة، حيث نفذت الهيئة عددًا من المشروعات لتوفير وحدات سكنية لائقة تضمن حياة كريمة لسكان تلك المناطق، من بينها مشروع منطقة السلام بمدينة العبور، ومشروع زهور مايو بمدينة 15 مايو، ومشروع سن العجوز بمدينة حدائق أكتوبر، والإسكان البديل بمنطقة مثلث ماسبيرو، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 5,700 وحدة، وجارٍ تنفيذ 510 وحدات.

وفي سياق متصل، استعرض التقرير جهود الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان خلال الفترة من عام 2014 وحتى يونيو 2026، حيث تولت الهيئة تنفيذ 4,592 وحدة سكنية بمدن القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وبدر، والعاشر من رمضان، ودمياط الجديدة، كما قامت بتخطيط وتصميم وتخصيص وتوصيل المرافق لقطع أراضٍ سكنية مخصصة لجمعيات الإسكان التعاوني بإجمالي مساحة 629 فدانًا بمدن القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وبدر، والعاشر من رمضان، ودمياط الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والمنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، فيما بلغ عدد الوحدات التي تم تنفيذها من خلال تلك الجمعيات 30,617 وحدة سكنية.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة تولت أيضًا تنفيذ 4,945 وحدة سكنية بمحافظات الدقهلية، والسويس، وبورسعيد، والبحيرة، فضلًا عن تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، شملت مبنى إداريًا بمساحة 1,550 مترًا مربعًا، ومولًا تجاريًا بمساحة 4,200 متر مربع، ومسجدًا بمساحة 407 أمتار مربعة بمحافظة الدقهلية، ومسجدًا بمسطح 1,240 مترًا مربعًا بمحافظة السويس، ومركزًا تجاريًا ترفيهيًا، وجراجًا متعدد الطوابق، وأربعة مبانٍ إدارية بإجمالي 352 وحدة بمحافظة بورسعيد، إلى جانب تنفيذ 73 ورشة بمساحات تتراوح بين 38 و68 مترًا مربعًا، و111 محلًا تجاريًا بمساحات تتراوح بين 19 و80 مترًا مربعًا، ومبنى تجاري بمحافظة البحيرة.