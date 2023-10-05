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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق الشناوي بعد تأهل الأهلي إلى نهائي كأس مصر

صدى البلد

احتفل محمد الشناوي حارس مرمي  النادي الأهلي بتأهل فريقة إلى دور نهائى كأس مصر بعد ثلاثية أمام إنبي، في المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة في نصف نهائى كأس مصر.

 

و نشرالشناوي  صورة من المباراة عبر حسابة بموقع انستجرام و علق قائلا : إلى نهائي كأس مصر 🦅

وتأهل الأهلي إلى دور نهائى كأس مصر بعد ثلاثية أمام إنبي، في المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة في نصف نهائى كأس مصر.

 

وأحرز علي معلول الهدف الأول من علامة جزاء في الدقيقة 30 بعد عرقلة ديانج داخل منطقة الجزاء.

 

وأحرز موديست الهدف الثاني بعد تمريرة خاطئة من لاعبي إنبي لتصل للاعب الفرنسي الذى سدد الكرة بإتقان.

 

وعزز إمام عاشور النتيجة بعد توغل أكثر من رائع وسدد صاروخية سكنت الشباك.

 

وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز.

الشناوي الحارس محمد الشناوي نهائي كأس مصر تأهل الاهلي

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