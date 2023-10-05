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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بحث علمي : يمكن أن تكون نباتي بالوراثة

حث علمي : يمكن ان
حث علمي : يمكن ان تكون نباتي بالوراثة

تشير دراسة جديدة أجريت على البالغين في المملكة المتحدة، إلى أن كونك نباتيًا يمكن أن يكون مدفوعًا جزئيًا بالجينات، يحث  حدد العلماء 34 جينًا يحتمل أن تكون مرتبطة بالنباتية. 

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل، من المحتمل أن تعني الروابط بالوراثة أن بعض الأشخاص قد يكونون "مجبرين" على العيش على نظام غذائي نباتي.

ولكن لم يكن هناك سوى القليل من العمل لدراسة الدور الذي قد تلعبه الجينات في هذه الاختيارات الغذائية. 

ونتيجة لذلك، قارن الباحثون جينات 5324 من النباتيين الصارمين مع 329455 من غير النباتيين الذين شاركوا في دراسة البنك الحيوي في المملكة المتحدة. 

وقام العلماء بفحص أكثر من 330 ألف جينوم لهؤلاء الأشخاص وحددوا 34 جينا يمكن أن تلعب دورا محتملا في النظام النباتي. 

حث علمي : يمكن ان تكون نباتي بالوراثة

ويبدو أن ثلاثة من هذه الجينات مرتبطة بشكل كبير بنظام غذائي نباتي، في حين تم اعتبار 31 منها مرتبطة "بالمحتمل". 

وكتب الباحثون في مجلة PLOS ONE، أن العديد من الجينات المرتبطة بالنباتية لها "وظائف مهمة في استقلاب الدهون (الدهون) ووظيفة الدماغ".

 وكتبوا: "تشير بياناتنا إلى أن الالتزام بنظام غذائي نباتي صارم يتأثر بالوراثة، باستخدام دراسة الارتباط على مستوى الجينوم، حددنا 34 جينًا لها أدوار محتملة في النظام النباتي."

المملكة المتحدة دراسة جديدة نباتي نظام غذائي نباتي

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