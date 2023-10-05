لتقليل فاتورة الكهرباء.. نصائح استخدام التكييف والديب فريزر

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك”، بعض النصائح لربة المنزل باتباع بعض الخطوات البسيطة لتقليل استهلاك الأجهزة الكهربائية وتقليل فاتورة الكهرباء، ومنها الديب فريزر والتكييف، وهى كالآتي:

1- اختيار الأجهزة الموفرة للطاقة.

2- عدم ملاصقة الديب فريزر للحائط وترك مساحة كافية.



3- لا تفتح باب الديب فريزر عدة مرات.

4- ابعد البوتاجاز عن الديب فريزر بقدر الإمكان.

5- احرص على تنظيف شامل للفائف التبريد الخاصة بمكثف الديب فريزر.

نصائح لاستخدام التكييف الكهربائي

1- احرص على تنظيف فلاتر الهواء كل فترة، وذلك للعمل على زيادة كفاءة التكييف.

2- تركيب التكييفات في أماكن سهلة التهوية “على الشرفات” ومنع تركيبها على الأماكن الضيقة قدر الإمكان، بحيث يسهل الوصول إليها وفكها وصيانتها.

3- تنظيف مرشح التكييف لتسهيل عملية مرور الهواء النظيف، ما يقلل من الطاقة المستخدمةء وذلك كل أسبوعين على الأقل.

4- عمل صيانة دورية للتكييف لتنظيف مكونات المكيفات، ويفضل أن تكون في بداية كل فصل الصيف.

5- يجب التأكد من إغلاق جميع منافذ وفتحات التهوية في الغرفة التي يعمل فيها التكييف.

6- غلق التكييفات عند الخروج من الغرفة، فلا داعي لتشغيل التكييف لمجرد تبريد الغرفة.

7- استخدام زجاج عاكس للحرارة أو ستائر لتقليل حرارة الغرف.

8- ضبط التكييف على درجة حرارة 25 درجة مئوية.

نصائح هامة عند شراء التكييف لاول مرة

نشر جهاز مرفق الكهرباء أهم التعليمات التى يجب اتباعها عند شراء تكييف الكهرباء الذى لا يستهلك كهرباء بكمية أكبر، وبالتالى إصدار فاتورة كهرباء منخفضة، وهذه التعليمات هي:

1- اختر المكيف المناسب لمساحة منزلك أو شقتك.

2- احذر تركيب جهاز تكييف قدرته غير مناسبة للمكان المطلوب، حيث سيتسبب ذلك فى قلة عمره الافتراضى.

3- احرص على شراء الأنواع ذات قطع الغيار ومراكز الصيانة المتوفرة.

4- استشر الفنيين قبل شراء تكييف الكهرباء في حالة ما إذا كانت كهرباء البيت وعداد الكهرباء سوف يحتاج للتغيير قبل شراء التكييف أم لا، كذلك بالنسبة لتوصيلات التكييف اعرف أفضل طريقة لتركيب التكييف بدون تكسير أو تشويه حوائط الغرفة أو البيت.