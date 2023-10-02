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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

خطوات شحن عداد الكهرباء بالفيزا من البيت

صدى البلد


عداد الكهرباء مسبق الدفع يمكن شحنه بعدة طرق ، نشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، على صفحتها الرسمية على فيس بوك  طريقة وخطوات شحن كارت عداد الكهرباء بالفيزا.

شحن عداد الكهرباء بالفيزا

حددت الشركة عددًا من الخطوات يجب على مستخدمي عداد الكهرباء مسبق الدفع اتباعها لشحن كارت عداد الكهرباء عن طريق الفيزا، وهي..

1:  تحميل «تطبيق سهل» الخاص بشحن كارت عداد الكهرباء عن طريق الفيزا من Apple store أو Google play.

 

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سجّل قراءة عداد الكهرباء بنفسك وقلل الفاتورة

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أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء


2: تسجيل الدخول إلى البرنامج بكتابة الاسم وكلمة المرور، وتمرير كارت عداد الكهرباء على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

3: اختيار تفاصيل الاستهلاك لمعرفة الرصيد الموجود بكارت شحن عداد الكهرباء.


4:  اختيار شحن العداد وإدخال المبلغ المراد خصمه للشحن سواء من رصيد الهاتف المحمول أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع.

5:من خلال إدخال كارت الشحن في عداد الكهرباء ليتمّ تحويل الرصيد وشحن كارت الكهرباء شحن عداد الكهرباء بالموبايل.


مميزات العداد مسبوق الدفع


1-- يتحكم العداد مسبوق الدفع  في الاستهلاك من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقي، بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.

2- ترشيد الاستهلاك، لأنه يُمكن المستهلك من معرفة رصيده، وبالتالي يخفض استهلاكه.


3- يقضى بشكل نهائي على أخطاء فواتير الاستهلاك الخاطئة.


4- سهل الشحن، من خلال خدمات الدفع الإلكتروني يمكن شحن كارت عداد الكهرباء.

5- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء ، وتقليل الخسائر المالية للقطاع.

6- تحصل وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك، من خلال شحن العداد برصيد


7-يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، فلا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك

خطوات تغيير عداد الكهرباء التقليدى بعداد مسبوق الدفع

يستعرض صدى البلد لقرائه  تغيير عداد  الكهرباء التالف أو التقليدى  باتباع عدة خطوات هى .

1- التوجه إلى إحدى شركات توزيع الكهرباء القريبة من محل السكن ، واحضار البطاقة الشخصية وملء نموذج طلب فحص استيفاء لكل بياناته.


2- أو التقدم بطلب إلكتروني لفحص أو تغيير العداد من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء .

3- أو الاتصال بالخط الساخن لشركة التوزيع التابع لها

إجراءات تغيير عداد الكهرباء

1- يقوم المشترك بسداد 195 جنيهًا رسوما خاصة بطلب الفحص أو استبدال العداد بآخر جديد، .

2- معرفة التسوية الخاصة بعطل أو تلف عداد ويطلب من المشترك أو المواطن تحصيل قيمة متوسط استهلاك ثلاثة أشهر قبل حدوث العطل

3- عمل إجراءات تصفية الحساب وتسوية، إذا كان المشترك عليه تراكمات مالية للشركة لم يسبق سدادها، وذلك قبل إجراءات رفع العداد وفحصه في المعامل.

4- فحص العداد خلال 3 أيام من تاريخ الاستلام من المشترك.

5- حصر المديونية وهى تحديد القيمة المطلوبة من العداد مسبق الدفع وقيم التسويات على العميل.

6-  تحصيل المطلوب  أو  الخصم من الشحنات الخاصة بالعميل عند التقدم لشحن كارت عداد الكهرباء أو مطالبة العميل بالمديونية لسدادها نقدًا أوبالتقسيط

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