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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أزمة لا تنتهي.. انقسام في الزمالك حول سداد كهربا للغرامة دون فوائد

كهربا
كهربا

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن مسئولي نادي الزمالك، يدرسون الاقتراح المقدم من محامي محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بشأن الغرامة الموقعة عليه لصالح القلعة البيضاء.

وقال كريم رمزي في تصريحات عبر برنامجه رقم 10 : أن مسئولي نادي الزمالك يدرسون الاقتراح المقدم من محامي كهربا، بشأن سداد الغرامة الموقعة عليه.

وأضاف: محامي كهربا، عرض على نادي الزمالك، سداد الغرامة لكن دون الفائدة، وهذا ما يدرسوه في الوقت الحالي.

وأوضح رمزي في تصريحاته: أن هناك انقساماً داخل نادي الزمالك، بشأن اقتراح محامي كهربا، خاصة أن الفائدة تبلغ حوالي 350 ألف دولار.

وتبلغ الغرامة الموقعة على كهربا، من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، 2 مليون دولار، بالإضافة إلى الفوائد التي وصلت إلى 350 ألف دولار حتى الآن.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم، كهربا مهلة جديدة لسداد غرامة نادي الزمالك، وتنتهي يوم 7 أكتوبر الجاري، قبل إصدار قرار جديد ضده.

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