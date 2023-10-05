تمهيدا لافتتاحه.. رئيس مدينة الحسنة يتابع الأعمال بالمركز التكنولوجي

يستعد مجلس مدينة الحسنة محافظة شمال سيناء، لافتتاح المركز التكنولوجي في إطار احتفالات المحافظة بالذكرى ال50 لانتصارات اكتوبر المجيدة وذلك لخدمة المواطنين بقرى ومدينة الحسنة، و القضاء على خدمة "الشباك" ، وتطوير أداء العاملين، وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويتابع المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مدينة الحسنة الأعمال المستجدة لافتتاح المركز التكنولوجى بمجلس مدينة الحسنة ، بناء على تكليفات اللواءالدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.



خدمة العميل:

ويهدف المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين حيث يتم تدريب العاملين على أرشفة طلبات خدمة العميل وسرعة استجابة الإدارات المعنية بالطلب وسرعة الرد، مع إمكانية الرجوع إليها في أي وقت بعد ذلك.

، كما أصبح هناك خدمة لطباعة الرخص (محلات وخلافه)، مميكنة حفاظًا عليها .

وقد كلف رئيس المجلس والمدينة، بسرعة إنهاء التجهيزات الأخيرة، وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين ..حيث تم تجهيز المركز بكافة المستلزمات وعلى أكمل وجه لضمان سير منظومة العمل وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

