العثور على جثة مدمن مقتول .. ماذا حدث في شقة المرج؟

يكثف رجال مباحث القاهرة من جهودهم لسرعة كشف ملابسات وقعة ذبح شاب مدمن مخدرات بمنطقة المرج على أثر تشاجره مع آخرين.
تلقي قسم شرطة المرج بلاغا بالعثور على جثة شاب مدمن مخدرات داخل شقته بالطابق الأرضي في عقار بدائرة القسم.
على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث وتم العثور علي جثة القتيل وفي رقبته اثار ذبح .
وقام رجال المباحث بسؤال شهود العيان لكشف ملابسات الجريمة كما تم تفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت المتهمين وخلال الساعات القادمة سيتم الكشف عنهم بعد تحديدهم ، تم تحرير محضر ، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق .