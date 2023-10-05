العثور على جثة مدمن مقتول .. ماذا حدث في شقة المرج؟

‏يكثف رجال مباحث القاهرة من جهودهم لسرعة كشف ملابسات وقعة ذبح شاب مدمن مخدرات بمنطقة المرج على أثر تشاجره مع آخرين.

‏تلقي قسم شرطة المرج بلاغا بالعثور على جثة شاب مدمن مخدرات داخل شقته بالطابق الأرضي في عقار بدائرة القسم.

‏على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث وتم العثور علي جثة القتيل وفي رقبته اثار ذبح .

وقام رجال المباحث بسؤال شهود العيان لكشف ملابسات الجريمة كما تم تفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت المتهمين وخلال الساعات القادمة سيتم الكشف عنهم بعد تحديدهم ، تم تحرير محضر ، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق .