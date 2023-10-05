عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء المطر .. 12 كلمة تقضي حاجتك

صدى البلد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو، خلال الساعات الحالية، وقالت إن البلاد تشهد أمطار على محافظات الساحلية، و الشمالية الغربية، وأن البلاد تتأثر بـ منخفض جوي، وأن هذا المنخفض على ارتفاع بين 5 لـ  كيلو من أعلى الأرض، لهذا يبحث الكثير عن دعاء المطر، ويقدم موقع صدى البلد دعاء المطر .

دعاء المطر 

(( اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود عليه السلام فإنهم لا ينطقون إلا بأذنك نواصيهم في قبضتك وقلوبهم في يدك تصرفها كيف شئت)).

كيف أتوب من ذنوبي وأفتح صفحة جديدة مع الله؟

سُنة مهجورة من أداها غفر الله له وادخله الجنة

دعاء المطر لقضاء الحاجة 

(( اللهم أقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني من حيث لا أحتسب وأغفر لي)).

"اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به".

احذر من فعل يستهين به الكثيرون يدخل النار.. الأزهر للفتوى يوضحه

احذر| فعل يقع فيه الكثير عند قراءة القرآن.. الشعراوي يكشف عنه

دعاء المطر مستجاب 

1- « اللهم طهّر قلبي واشرح صدري واسعدني وتقبل صلاتي وجميع طاعاتي، وأجب دعوتي واكشف كربتي وهمي وغمي، واغفر ذنبي وأصلح حالي وأجلُ حزني وبيّض وجهي، واجعل الريان بابي والفردوس ثوابي والكوثر شرابي، واجعل لي فيما أحب نصيب. اللهم اسقينا غيثًا، مغيثًا، مريئًا، نافعًا، غير ضار».

2- « اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ والهَرَمِ، والمَأْثَمِ والمَغْرَمِ، ومِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ، وعَذابِ القَبْرِ، ومِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وعَذابِ النَّارِ، ومِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ الفَقْرِ، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطايايَ بماءِ الثَّلْجِ والبَرَدِ، ونَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وباعِدْ بَيْنِي وبيْنَ خَطايايَ كما باعَدْتَ بيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ».

3- «اللَّهمَّ اكفني بِحلالِكَ عن حرامِكَ، وأغنِني بِفَضلِكَ عَمن سواكَ».

4- « اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ».

5- « اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِما أعْطَيْتَ، ولَا مُعْطِيَ لِما مَنَعْتَ، ولَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ».

ادعية مستجابة عند نزول المطر

6- « يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا رزقا حلالًا طيبًا مباركًا فيه كما تحب وترضى يا رب العالمين. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله لراغبون».

7- « اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه».

8- « الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه، الحمد لله الذي من توكّل عليه كفاه، الحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره، الحمد لله الذي هو ثقتنا حين تسوء ظنوننا بأعمالنا، الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين ينقطع الحيل والحبل منا. يا كريم، اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مُطَّلِعًَا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وأُنسَا ًوفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كلّه ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقرّ به أعيننا، وتُغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم يا كريم يا رحيم».

9- « اللهم ارزقني علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك، إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلّا أنت».

10- « اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وتولنا فأنت أرحم الراحمين. يا كريم، اللّهم يا ذا الرّحمة الواسعة يا مطّلعًا على السرائر والضّمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كلّه ومقاليد كل شيءٍ فهب لنا ما تقرّ به أعيننا وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنّك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشِّيَم، فبابك واقفون ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم. اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك».

دعاء المطر مستجاب دعاء المطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 9 محافظات منها القاهرة

خناقة بين حسين الشحات ومدرب الأهلي في مباراة إنبي .. وبيبو يتدخل

تفاصيل مشادة حسين الشحات ومدرب الأهلي.. هل هناك عقوبة؟

سيول شديدة في مطروح وإجراءات عاجلة لتفادي تداعياتها

الحكومة تتحرك لمواجهة السيول.. انتقال سيارات شفط المياه من الإسكندرية والبحيرة لـ مطروح

رفض عرض الأهلي.. تفاصيل مثيرة بمفاوضات الزمالك لتجديد عقد أحمد فتوح

سيول وطقس سيء.. ماذا يحدث في مرسى مطروح ؟

منخفض جوي.. الأرصاد: تغيرات جديدة في الأحوال الجوية

ترشيحاتنا

يربط أوروبا بالشرق.. تركيا والإمارات تتفاوضان لإنشاء خط سكة حديد فوق البوسفور

الداخلية تضبط مخدرات ب4 ملايين جنيه بالإسكندرية ومطروح

عودة مدفعجي الأهلي.. فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي زامبيا والجزائر

فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر لوديتي زامبيا والجزائر

كتفوه مع مراته بالحبال.. حل لغز سرقة فيلا موظف الخارجية بكرداسة

هل عاصفة ليبيا أثرت على التغيرات الجوية في مصر؟.. الأرصاد تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنظيم زيارة للملحقين العسكريين للعاصمة الإدارية ومجمع الصناعات الهندسية ووزارة الإنتاج الحربي

الناس بتسأل.. ايه اللي حصل بين نجم الأهلي والجمهور بعد مباراة إنبي؟

ثعبان يتسبب في ذعر للركاب وتوقف قطار بالهند.. ماذا حدث؟

أخيرًا كشف عنها| نجم الأهلي يتحدث عن مفاوضات الزمالك معه .. ماذا قال ؟

فيديو

من الطب إلى الوصيفة الثالثة|أول متسابقة محجبة في تاريخ مسابقة ملكات الجمال 2023

مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه بتصويت تاريخي .. ما القصة؟| فيديوجراف

حروق جلدية.. عيوب جديدة تظهر في iphone 15 pro

ضحايا إعصار درنة|فنانة شهيرة تعلن وفاة 7 من أفراد أسرتها في ليبيا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ