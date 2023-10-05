سُنة مهجورة من أداها غفر الله له وادخله الجنة

قال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، إن هناك سنة عظيمة من حافظ عليها غفر الله له وجعله من أهل الجنة.

صلاة ركعتين بعد الوضوء

وأضاف مرزوق عبدالرحيم، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يُحدث فيها نفسه غُفر له ما تقدًم من ذنبه) لا يحدث بهما نفسه أي أقبل عليهما بقلبه ووجهه وأحضر قلبه وابتعد عن الوساوس حتى يؤديها كاملة .

وتابع قائلا:" حافظ على ركعتين بعد كل وضوء فقد هجر ذلك كثير من الناس رغم أن هذا العمل العظيم من أسباب المغفرة ودخول الجنة .

قالَ صلى الله عليه وسلم لبِلالٍ عِنْدَ صَلاةِ الفَجْرِ: يا بلالُ، حَدِّثْنِي بأَرْجى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ في الإسْلامِ؛ فإنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بيْنَ يَدَيَّ في الجَنَّةِ. قالَ: ما عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجى عِندِي: أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُورًا، في ساعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهارٍ، إلّا صَلَّيْتُ بذلكَ الطُّهُورِ ما كُتِبَ لي أَنْ أُصَلِّيَ.

صحيح البخاري (١١٤٩).