عودة مدفعجي الأهلي.. فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي زامبيا والجزائر

أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر شهر أكتوبر الجاري والذى يتخلله وديتين أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و16 أكتوبر الجاري بدولة الإمارات، في إطار الإعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

وشهدت القائمة، عودة المدفعجي إمام عاشور، إلى قائمة منتخب مصر لأول مرة؛ بعد انضمامه للقلعة الحمراء، بينما يتصدر محمد صلاح، نجم فريق ليفربول القائمة.

قائمة منتخب مصر



محمد الشناوي

محمد صبحي

محمد أبو جبل

محمد هاني

عمر كمال

محمد حمدي

أحمد فتوح

علي جبر

ياسر إبراهيم

محمد عبد المنعم

أحمد سامي

طارق حامد

مروان عطية

أحمد سيد زيزو

إمام عاشور

محمد النني

محمود حماده

حمدي فتحي

محمد صلاح

مصطفي فتحي

عمر مرموش

محمود تريزيجيه

حسين الشحات

مصطفي محمد

مروان حمدي