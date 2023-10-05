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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيتوريا يتغزل فى صلاح ويكشف خارطة منتخب مصر بأمم إفريقيا ومونديال 2026

روي فيتوريا
روي فيتوريا

سلط البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الوطني الضوء على العديد من الملفات داخل منتخب الفراعنة الكبار واستعداداته لبطولة كأس أمم إفريقيا 2924 وتصفيات كأس العالم 2026. 

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فيتوريا ومونديال 2026

قال البرتغالي روي فيتوريا في تصريحات تليفزيونية : الهجوم يجعلنا نفوز بالمباريات، لكن التنظيم الدفاعي هو سر حصد الألقاب، نحاول دائما أن نمزج بين الطرق الممتعة والطرق التي تصل بنا للأهداف المنشودة".

وواصل فيتوريا: منتخب مصر يستطيع الدفاع المتقدم أو دفاع المنطقة وغيرها من الطرق، ويكسب مباريات بها أيضا، لكنه لا يتخلى أبدا عن الطرق الهجومية في ضوء توازن يحقق أهدافه مع المنتخب.

وأوضح المدرب البرتغالي روي فيتوريا:  رسالتي دائما للاعبين هو التوازن بين الهجوم والدفاع، نحاول دائما أن نقدم ما يحتاجه الجمهور من كرة جمالية وما نحتاجه نحن من نتائج إيجابية، والقارة الأفريقية تعرف أن الفوز بكأس الأمم ليس سهلا.


تابع فيتوريا: كان شرف كبير أن أحظى بتعاقد لمدة 4 سنوات مع منتخب مصر وهناك رؤية تخص كأس العالم 2026

استطرد فيتوريا: المدربون البرتغاليين حققوا نجاحات قوية في الكرة المصرية ورأينا مانويل جوزيه الذي صنع إنجازًا في مصر مع الأهلي ولابد من احتراف اللاعب من سن 7 لـ 20 لاستنساخ محمد صلاح جديد. 

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فيتوريا ورؤيته حول محمد صلاح

أضاف فيتوريا: محمد صلاح خرج من مصر منذ 11 أو 12 عامًا وسلك مسارًا صعبًا للغاية وليس من السهل أن يوجد لاعب مثل صلاح حتى في البلاد الآخرى وصلاح يمثل أهمية قصوي لبلاده مثل رونالدو وميسي ومبابي وهؤلاء يمنحون منتخباتهم قوة كبري وفخورون بامتلاك لاعب مثله. 

وزاد فيتوريا: لابد من رفع مستوى الدوري ولعب المباريات بحضور جماهيري كامل ونمتلك جودة عالية من اللاعبين تجعل مهمتنا سهلة حين ينضمون للمعسكرات وأمتلك لاعبين دائمين على الفوز مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز وأغلب اللاعبين لديهم شخصية الفوز. 

اختتم فيتوريا حديثه قائلا : تأثير خسارة هذا الجيل للقبين لإفريقيا قد يكون إيجابي وسنقاتل من أجل تحقيق لقب أمم إفريقيا والمغريات المادية مهمة ، ولم أوافق على العروض لارتباطي بعقد مع اتحاد الكرة ، وإن كنت غير سعيد سأرحل هذا لا شك فيه

فيتوريا كاس امم افريقيا كأس العالم 2026 منتخب مصر الأهلى محمد صلاح رونالدو

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