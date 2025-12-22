أب ينهي حياة نجله والقضاء يحكم عليه بـ 3 سنوات بأسيوط.. ما القصة؟

أدمن الابن على المواد المخدرة وأخذ يرتكب الجرائم ويسرق من والدة ليأتي بالمال لشراء المخدرات، وفي إحدي المرات تشاجر معه وأنهى حياته..

قتل نجله

عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط عامل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، بعد إدانته بقتل نجله داخل منزله بمركز صدفا، على خلفية إدمان المجني عليه المواد المخدرة وارتكابه وقائع سرقة متكررة لشراء المخدرات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحي صادق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد الدين عزت محمد، ومحمد إبراهيم صقر، وأمانة سر صلاح تمام محمد.

جثة هامدة داخل غرفة

وتعود أحداث القضية رقم 1152 لسنة 2025 جنايات مركز صدفا، إلى تلقي اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة صدفا يفيد ورود بلاغًا بالعثور على الشاب «مؤمن ع. ج» جثة هامدة داخل غرفة بمنزل أسرته، في ظروف غامضة تشير إلى وجود شبهة جنائية.

سلوك الابن وتعاطيه المواد المخدرة

وكشفت تحريات مباحث مركز شرطة صدفا، التي أشرف عليها الرائد محمد جمال كامل رئيس وحدة المباحث، أن والد المجني عليه هو مرتكب الواقعة، بعد نشوب مشادة كلامية بينهما بسبب سوء سلوك الابن وتعاطيه المواد المخدرة.

وأضافت التحريات أن المتهم اعتدى على نجله بالضرب مستخدمًا عصا خشبية، ثم قام بتقييده من يديه وقدميه واصطحابه إلى غرفة أعلى المنزل، قبل أن يحضر حبلًا ويلفه حول عنق نجله ويشد عليه حتى فارق الحياة، قاصدًا إزهاق روحه.

وأكدت التحقيقات أن الجريمة جاءت بدافع غضب الأب من استمرار نجله في تعاطي المخدرات وارتكاب جرائم السرقة.