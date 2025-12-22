قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر ترسل قافلة طبية نوعية ومستلزمات علاجية وأدوية إلى السودان.. صور
تأجيل استئناف النيابة على براءة حسن راتب وعلاء حسانين لجلسة 15فبراير
نادين الراسي تعلن ارتباطها من رجل خارج الوسط الفني
بسبب خطوبة كروان مشاكل وابنة أخيه.. القصة الكاملة لخلاف عدوية شعبان عبد الرحيم مع أشقائه
إيران تعلن إجراء تجارب صاروخية في مختلف أنحاء البلاد
إسرائيليون يخترقون الحدود ويدخلون الأراضي السورية في الجولان
غضب واسع بعد استبعاد لجنة التحكيم من إعلان جوائز قرطاج.. ويسري نصر الله يصف ما حدث بـ«الفضيحة»
نهاية ذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها واعتديا عليها.. ما القصة؟
قفزة جديدة جنونية .. سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم
تشغيل 3 منشآت لمعالجة المخلفات بالشرقية.. تفاصيل
بعد استبعاده من القائمة الدولية .. أحمد الغندور يعلن اعتزاله التحكيم
تحقيقات وملفات

أب ينهي حياة نجله والقضاء يحكم عليه بـ 3 سنوات بأسيوط.. ما القصة؟

أسيوط: إيهاب عمر

أدمن الابن على المواد المخدرة وأخذ يرتكب الجرائم ويسرق من والدة ليأتي بالمال لشراء المخدرات، وفي إحدي المرات تشاجر معه وأنهى حياته..

قتل نجله

عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط عامل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، بعد إدانته بقتل نجله داخل منزله بمركز صدفا، على خلفية إدمان المجني عليه المواد المخدرة وارتكابه وقائع سرقة متكررة لشراء المخدرات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحي صادق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد الدين عزت محمد، ومحمد إبراهيم صقر، وأمانة سر صلاح تمام محمد.

 جثة هامدة داخل غرفة

وتعود أحداث القضية رقم 1152 لسنة 2025 جنايات مركز صدفا، إلى تلقي اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة صدفا يفيد ورود بلاغًا بالعثور على الشاب «مؤمن ع. ج» جثة هامدة داخل غرفة بمنزل أسرته، في ظروف غامضة تشير إلى وجود شبهة جنائية.

سلوك الابن وتعاطيه المواد المخدرة

وكشفت تحريات مباحث مركز شرطة صدفا، التي أشرف عليها الرائد محمد جمال كامل رئيس وحدة المباحث، أن والد المجني عليه هو مرتكب الواقعة، بعد نشوب مشادة كلامية بينهما بسبب سوء سلوك الابن وتعاطيه المواد المخدرة.

وأضافت التحريات أن المتهم اعتدى على نجله بالضرب مستخدمًا عصا خشبية، ثم قام بتقييده من يديه وقدميه واصطحابه إلى غرفة أعلى المنزل، قبل أن يحضر حبلًا ويلفه حول عنق نجله ويشد عليه حتى فارق الحياة، قاصدًا إزهاق روحه.

وأكدت التحقيقات أن الجريمة جاءت بدافع غضب الأب من استمرار نجله في تعاطي المخدرات وارتكاب جرائم السرقة.

اسيوط اب يقتل نجله السجن 3 سنوات

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

الزمالك

إدارة الزمالك تقرر رحيل لاعب الفريق

إسعاد يونس

فجر السعيد تشيد بعُقد إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"

فيلم هجرة

شهد أمين : جوائز قرطاج لـ "هجرة" إنجاز جديد للسينما السعودية

أميرالمصري

أمير المصري: القصص رحلة ملهمة .. وفخور بفوزه بالتانيت الذهبي في قرطاج| خاص

ملك أحمد زاهر تثير الجدل بقوام ممشوق ورشاقتها |شاهد

بين الاعتذار والعودة.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل"عاليا"

جهاز شئون البيئة بالشرقية يشن حملات مفاجئة على المصانع ويضبط 6 مخالفين

هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها بتصميم فستان لافت

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

