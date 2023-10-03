نسخة من كهربا| أحمد دويدار يُطالب بانضمام نجم الزمالك لـ منتخب مصر

رشح أحمد دويدار نجم الكرة المصرية ضم مصطفى شلبي، جناح الزمالك، لمعسكر المنتخب المُقبل، المُقرر إقامته في الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر الجاري، ويتخلله مباراتين وديتين أمام زامبيا ثم الجزائر من الشهر الجاري بالإمارات.

وكتب نجم الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك "مصطفي شلبي استمر مكانك منتخب مصر 👏👏نسخة من محمود كهربا في بدايته"



وضم فيتوريا في القائمة الأولية للمحترفين كلا من محمد صلاح ومحمد النني ومحمود حسن «تريزيجيه» وطارق حامد وأحمد حسن «كوكا» ومصطفى محمد وعمر مرموش وحمدي فتحي ومحمد شريف وسام مرسي واحمد حمدي.