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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خوفت لما عرفت إن أم سفاح الجيزة عايشة.. حنان يوسف: نفسي أرجع المسرح

صدى البلد

أعربت حنان يوسف عن سعادتها بنجاح دورها في مسلسل سفاح الجيزة و الذي عرض على منصة شاهد VIP  من إجراج هادي الباجوري ، وتأليف محمد صلاح العزب و المسلسل مستوحي من أحداث حقيقة لسفاح يدعي  قذافي فراج تداول أخباره العديد من المصادر الإعلامية ووسائل الإعلام ، بينما اخذها القائمون على العمل مدخلا فقط مع بناء خطوط درامية جديدة علي  الحدث الاصلي لتكون أكثر تشويقا و مناسبة للدراما.

 

كشفت الفنانة حنان يوسف في لقاء  خاص مع صدي البلد بعد تصدرها التريند بسبب دورها في سفاح الجيزة أنها قابلت مثل شخصية ام جابر والدة سفاح الجيزة في الحقيقة أهالي يتنمرون علي أولادهم بشدة وتعنيف.

وأضافت أنها سعيدة برود الفعل من الجمهور و خصوصاً أحد التعليقات كتب: أنا خوفت منها أكثر من السفاح" و علق ابنها وأصدقائها وأنا كمان".. والدور نقلة فنية و سعيدة أنة تريند و أن كل عناصر العمل ناحجة.

 

و تابعت أن أصعب مشهد هو مشهد ضرب أحمد فهمي وتم تكراره كثيراً لأنها ضد الضرب و كانت خائفة ومشهد المواجهة بينها وبين ابنها السفاح، مضيفة أنها عندما علمت أن المسلسل إخراج المخرج هادي الباجوري كانت سعيدة جدا وأن الدور صعب و استمتعت به وأنها تحب الكوميدي و الترجيدي جدا ولكن الكوميدي أكثر و أن دور ام جابر ارهقها نفسياً جدا و لكنها مستعدة تكرار مثل تلك الأعمال". 

و كشفت أنها كانت عايزة تشتغل رقاصة وهي صغيرة و تحب البهجة وأنها محظوظة بمشاركتها في كل أدوراها أبرزها دور الحدادة في طوق الأسورة و سجن النساء و 100 وش وأنها لا تريد الألقاب تحب التمثيل فقط".

 
واستطردت أن المنصات الإلكترونية والأعمال القصيرة سهلت علي الناس و ممتعة دون تطويل أو مط و أنها تتمني أن تعود للمسرح وأنها تشعر بالاكتئاب عندما لا تمثل واختتمت كلمها أنها لم تتابع القصة الحقيقية ولم ترى والدة السفاح الحقيقية، و أنها خافت عندما علمت أنها مازالت علي  قيد الحياة.

يذكر أن "سفاح الجيزة"  بطولة أحمد فهمي، باسم سمرة، ركين سعد، ميمي جمال، حنان يوسف، صلاح عبدالله، تأليف إنجي أبوالسعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري، ومن تأليف محمد صلاح العزب

الفنانة حنان يوسف المخرج هادى الباجورى حنان يوسف سفاح الجيزة قذافي فراج مسلسل سفاح الجيزة

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