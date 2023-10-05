تفاصيل العرض الغنائي الاستعراضي "عزيزة" على مسرح البالون

حضر الفنان أحمد الشافعى، رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية، أولى جلسات العمل الفني الغنائي "عزيزة" تأليف الفنان الراحل شوقى حجاب وإخراج الدكتور الفنان عبد الله سعد وإنتاج البيت الفنى من خلال فرقة انغام الشباب بقيادة الفنان ماهر عبيد.

ويقدم بطولة العمل الفني كل من الفنان الكبير رضا الجمال والفنانة المتميزة ندى ماهر والفنانة القديرة نهلة شوقى حجاب.

وجارٍ استكمال ترشيح ابطال العمل وسوف يتم عقد البروڤات خلال الأيام القادمة استعدادا للعرض على مسرح البالون قريب.

جدير بالذكر أن جميع مشاهد العرض المسرحى مغناه بالكامل وقد أبدى الفنان احمد الشافعى سعادته بالسادة عناصر العمل الفنى المتميزة متمنيا التوفيق لعرض فنى يليق بأسماء فنانيه وباسم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية.

يذكر ان يقدم الييت الفنى للمسرح برئاسة المخرجخالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، من جديد العرض المسرحي "قبل الخروج" من إنتاج فرقة مسرح الشباب بالبيت بقيادة الفنان سامح بسيوني.

وذلك فى التاسعة من مساء اليوم يوم الخميس ٥ أكتوبر ، على مسرح أوبرا ملك برمسيس، ويعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع .



يقول محمد زناتي مؤلف العرض، إن أحداث المسرحية تدور في إطار عبثي حول ثلاث شخصيات قد زج بهم على خشبة مسرح غير محدد المعالم، وكلفت كل شخصية منهم بأداء دور لا يناسبها، مما جعل كل واحد منهم غير راض عما وصل إليه، وبرغم إن الثلاثة مختلفون ولهم ثلاث قصص مختلفة إلا إنهم مشتركون في رغبتهم في الخروج من هذا المكان وهذا الدور الذي لا يناسبهم .