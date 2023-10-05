موجز السوشيال| فيتوريا يحسم الجدل حول تدريب منتخب مصر.. وريهام سعيد توجه رسالة للرئيس السيسي

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

شارك الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، منشوراً عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس” (تويتر سابقاً).

وكتب: “‏أفتقد بشدة الفنان الرائع والجميل نبيل الحلفاوى على تويتر”.

شاركت الفنانة والإعلامية ريهام سعيد، منشوراً عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت للرئيس عبد الفتاح السيسي قبل الانتخابات الرئاسية الجديدة: “لست وحدك نحن معك”.

نشر أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تصريحات المدير الفني روي فيتوريا، عبر حسابه على فيسبوك.

وقال روي فيتوريا: “لن أرحل عن تدريب منتخب مصر.. عقدي حتى ٢٠٢٦.. امتلك لاعبين يساعدوني في تغيير طريقة اللعب في أي وقت”.