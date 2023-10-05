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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال| فيتوريا يحسم الجدل حول تدريب منتخب مصر.. وريهام سعيد توجه رسالة للرئيس السيسي

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

أفتقده وبشدة.. رسالة من شوبير على مواقع التواصل الاجتماعي

شارك الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، منشوراً عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس” (تويتر سابقاً).

وكتب: “‏أفتقد بشدة الفنان الرائع والجميل نبيل الحلفاوى على تويتر”.

 

 

«لست وحدك نحن معك».. ريهام سعيد توجّه رسالة للرئيس السيسي

شاركت الفنانة والإعلامية ريهام سعيد، منشوراً عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت للرئيس عبد الفتاح السيسي قبل الانتخابات الرئاسية الجديدة: “لست وحدك نحن معك”.

 

 

لن أرحل.. فيتوريا يحسم الجدل حول تدريب منتخب مصر

نشر أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تصريحات المدير الفني روي فيتوريا، عبر حسابه على فيسبوك.

وقال روي فيتوريا: “لن أرحل عن تدريب منتخب مصر.. عقدي حتى ٢٠٢٦.. امتلك لاعبين يساعدوني في تغيير طريقة اللعب في أي وقت”.

أبرز العناوين الإعلامي الرياضي أحمد شوبير الاعلامية ريهام سعيد التواصل الاجتماعي انستجرام تدريب منتخب مصر عبد الفتاح السيسي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

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