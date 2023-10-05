إرشادات لتوعية المزارعين بالغربية بشأن محصول بنجر السكر

نظمت مديرية الزراعة بالغربية اليوم الخميس اليوم ندوة إرشادية عن محصول بنجرالسكر.

بدأ اللقاء بكلمة افتتاحية للدكتور خالد ابو شادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية الذى رحب بالحضور و تناول اهم التوصيات الفنيه لمحصول البنجر من تجهيز الأرض (حرث وتسويه وتخطيط) والاحتياجات السماديه ومسافات الزراعه المناسبة والاحتياجات المائية وأهم العناصر اللازمه لزيادة نسبة السكر وعلامات النضج والميعاد الامثل للحصاد واهميه التخلص من العرش والشوائب عند الحصاد وضرورة التنسيق مع الشركات قبل التقليع.

‌واستكمل وكيل وزارة الزراعة الحديث عن أهمية دور وزارة الزراعة فى استنباط الأصناف المتحملة لندرة المياة والملوحة والتغيرات المناخية.‌

واشار الى دور الإرشاد الزراعى فى النهوض بكافة أنواع المحاصيل الحقلية ونشر التوصيات الفنية للأصناف التي تم إستنباطها حديثاً من كافة المحاصيل.

كما ناقش وكيل الزراعة خطة المديرية للنهوض بإنتاجية المحاصيل بالمحافظة والإستعدادات التي تم إتخاذها تجاه تسويق المحاصيل الصيفية في الزراعات التعاقدية وتوفير تقاوي القمح طبقاً للخريطة الصنفية لزراعة المساحة المستهدفة من محصول القمح .

جاءت تلك الندوة ضمن احتفالات مديرية الزراعة بالغربية بأقتراب العيد القومي لمحافظة الغربية واليوبيل الذهبى لأعياد نصر اكتوبر المجيد ، وذلك تحت رعاية السيد الاستاذ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، و الاستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية و الاستاذ الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعه ، والاستاذ الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية و بحضور الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية.

المهندس فخرى باز مدير الإدارة العامه للثروة الحيوانيه والمهندس علاء الطناحى مسؤل بنجر السكر بمديرية الزراعة بالغربية و المهندس وليد إبراهيم أبوسرية مديرإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمى . المهندس سامى ابونار مدير الإدارة الزراعيه بقطور .

كما شهدت الندوة تواجد عدد من مهندسى الإرشاد الزراعي ومزارعى الناحية بناحية بندر قطور.



وفى نهاية اللقاء تم فتح باب المناقشة للإستماع إلى آرائهم واسئلتهم والرد عليها.