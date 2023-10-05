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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة أوروبية تعلن تعليق المساعدات العسكرية لـ أوكرانيا

دولة أوروبية تعلن
دولة أوروبية تعلن تعليق المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا

رفضت رئيسة سلوفاكيا خطة الحكومة المؤقتة في بلادها لإرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، قائلة إنها لا تملك السلطة، وإن الأحزاب التي تعارض مثل هذا الدعم تجري محادثات لتشكيل حكومة بعد انتخابات الأسبوع الماضي.

وقال المكتب الرئاسي في بيان، اليوم الخميس، إن حكومة التكنوقراط الحالية لا تتمتع إلا بسلطات محدودة لأنها خسرت تصويتا إلزاميا على الثقة في البرلمان في 15 يونيو، بعد شهر من أداء الرئيسة زوزانا كابوتوفا اليمين الدستورية.

وتم تشكيل حكومة التكنوقراط بهدف قيادة البلاد إلى انتخابات مبكرة يوم السبت.

وأدى فوز روبرت فيكو، في الانتخابات في سلوفاكيا، بعد أن شن حملة لإنهاء المساعدات العسكرية لأوكرانيا؛ الاستياء المتزايد في أوروبا الوسطى بشأن الحرب مع روسيا، لكن المحللين لا يتوقعون حدوث تحول كبير في السياسة من قبل عاصمة سلوفاكيا براتيسلافا أو البولندية وارسو.

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وكان زعماء المنطقة، التي كانت ذات يوم تحت الحكم السوفييتي، يقومون بإثارة المشاعر القومية في المجر وسلوفاكيا وحتى بولندا المناهضة تقليدياً لروسيا، مع وقوع الدعم لأوكرانيا ضحية لمناورات سياسية قصيرة المدى لكسب الأصوات.

أوكرانيا سلوفاكيا

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