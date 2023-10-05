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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رسالة من رامي جمال لجمهوره بعد حفل أمس| تعرف عليها

رامي جمال
رامي جمال

حرص المطرب رامي جمال على توجيه رسالة إلى جمهوره بعد نجاح حفل أمس بالإسكنرية.

ونشر رامي جمال على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام عدد من صور الحفل وعلق عليه قائلا: من حفل اسكندريه امبارح شكرا للجمهور الراقي اللي كان اليوم حلو بوجوده شكرا للمنظمين الغاليين شكرا لفرقتي واداره اعمالي شكرا لكل المصورين الشاطرين اللي بيخلوا اليوم حلو بالذكري اللي بيسيبوها بالصور الحلوه.

 

 

أحدث أغنيات رامي جمال 

يستعد المطرب رامي جمال لطرح أولى أغنيات ألبومه الجديد والمفترض أن يخوض به المنافسة خلال فصل الشتاء القادم.

رامي أعلن عن استعداده لطرح أغنية جيت متأخر ليفتتح بها الموسم الجديد، مشيرا أنها من أفضل الأغاني التى سجلها مؤخرا.

ونشر جمال على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام البوستر الدعائى للأغنية وعلق عليها قائلا: تعالو نتفق اتفاق الناس اللي بتحب اول البوم والبوم فتره مش سهله العشر اغاني اللي جايين في الشتا دول عشانكم.

وتابع: هنبدأ مرحله جديده تماما وده وعد هنبدأ باغنيه جيت متأخر اللي واثق من حبي فيها ومن كتر ما بسمعها وانا عاده مبحبش اسمع شغلي ان فيها حاجه زي السحر كده انا شخصيا مدمنها ….علي قد ما هشوفكم متحمسين واشوف عدد كبير عاوزها تنزل هنزلها بسرعه ها جاهزين؟.
 

المطرب رامي جمال رامي جمال الإسكنرية

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