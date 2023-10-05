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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير الروسي بالقاهرة يوجه رسالة للشعب المصري في ذكرى حرب أكتوبر

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر

هنأ السفير الروسي لدي مصر جيورجي بوريسينكو، اليوم الخميس، الشعب المصري بمناسبة الذكرى الخمسين على حرب أكتوبر.

وقال السفير الروسي في القاهرة في بيان نشرته السفارة عبر موقعها على الفيسبوك: “نهنئكم من صميم القلب بمناسبة العيد الكبير لجمهورية مصر العربية - يوم القوات المسلحة، الذي يحتفل به في 6 أكتوبر بمناسبة النصر العسكري البطولي عام 1973”. 

وأضاف السفير: “بعد مرور 50 عامًا، يظل رمزًا ألمعًا لشجاعة ووطنية الجندي المصري، الذي أظهر إرادة لا تتزعزع ودافع عن كرامة الوطن”.

وتابع: “تجد هذه الذكرى المصرية استجابة واسعة النطاق في روسيا، حيث في تلك الأيام المصيرية، وقفت بلادنا إلى جانب مصر دعماً كاملاً في الدفاع عن سيادتها”. 

واختتم السفير الروسي في القاهرة قائلا: “وفي المقابل احتفظت عدة أجيال من المصريين بذكرى ممتنة بأن الطريق إلى النصر تم تمهيده بمساعدة الأسلحة السوفيتية والمتخصصين العسكريين”.

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