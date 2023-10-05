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الإشراف العام
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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالصور.. البيئة تتابع أعمال جمع وكبس قش الأرز بكفر الشيخ

صدى البلد

فى إطار جهود وزارة البيئة لموسم السحابة السوداء 2023 وبناءاً علي تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالمتابعة الميدانية المستمرة لمحاور منظومة قش الأرز وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، ومنها الحد من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والبلدية، والحد من الانبعاثات الناتجة عن الصناعات الصغرى كالفواخير ومكامير الفحم ومصانع الطوب ، إلى جانب عوادم السيارات.


قام اليوم الخميس  الدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة البيئة بعمل جولة تفقدية لمنظومة السحابة السوداء لهذا العام بمحافظة كفر الشيخ حيث استهل جولته بعقد اجتماع مع الدكتور محمد رأفت نائب محافظ كفر الشيخ بديوان عام محافظة كفر الشيخ وذلك للتنسيق معه لعمل مجموعات عمل مع السادة مسئولي مجالس المدن والسادة مسئولي الإدارات الزراعية بكفر الشيخ لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة الناتجة عن أي أعمال حرق مكشوف للمخلفات الزراعية وذلك بناءاً على تقرير منظومة الإنذار المبكر بالوزارة والذي يتابع الحالة الجوية ونقاط الحرق على مدار الساعة من خلال الأقمار الصناعية ومتابعة مؤشرات لفترات السكون بالجو وفرص تركيز الملوثات، كما تم أيضاً مناقشة الدعم المقدم من وزارة البيئة لرجال الأعمال الذين يقومون بمشروعات تخدم البيئة.


وعقب انتهاء الاجتماع قام الدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة البيئة بعمل جولة تفقدية برفقة المهندس محمد قطب رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا بطنطا والمهندس محمد الدالي مسئول لجنة المعدات والأستاذ وائل فتحي مسئول غرفة العمليات والأستاذ وائل زكريا مسئول محور المرور الليلي بجهاز شئون البيئة بطنطا والمهندس خالد محمد أسعد مدير عام الإدارة الزراعية بالرياض والسادة مسئولي الجمعيات الزراعية بمركز الرياض والسادة مسئولي مجلس مدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ وذلك لمتابعة سير العمل اليومي لمحاور المنظومة، والوقوف على مدى التزام المزارعين بعدم حرق المخلفات الزراعية وضرورة الإستفادة منها سواء استخدامها كأسمدة عضوية أو كأعلاف غير تقليدية للماشية، وتبين قيام الأهالي بجمع وتشوين وفرم قش الأرز، كما تم المرور على موقع لتجميع قش الأرز بقرية البشاير وتبين وجود به كمية ١٠٠٠ طن قش أرز سيتم استخدامها كعلف للماشية.


جدير بالذكر أن الدورة الزراعية بمركز الرياض لمحصول الأرز هذا العام بلغت ٢٠٣٨٠ فدان وتم حصاد ١٢٢٠٠ فدان.


من جانبه أكد الدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة البيئة بأن جهاز شئون البيئة بالتعاون مع مديريات الزراعة لا يدخر جهداً فى تقديم الدعم الفنى لتحقيق الإستفادة الكاملة من المخلفات الزراعية، مشيراً الى أن قش الأرز ثروة لا يجب التفريط فيها، وفي ختام جولته قام بتوجيه الشكر لجميع العاملين القائمين على منظومة السحابة السوداء بالإدارة المركزية لفرع وسط الدلتا بطنطا.

كفر الشيخ قش الأرز أخبار البيئة استخدام قش الأرز

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