الخيانة في دمك | مصطفى بكري يفتح النار على عمرو واكد ..فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن عمرو واكد، كان ممثل وفنان سابق، وكان له منشورات تهين نساء مصر وتهاجم الدولة المصرية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه "لما تلاقي هذا الشخص خارج لابس ثوب المناضلين ويتحدث عن مصر والانتخابات ويحرض ضد الدولة لازم نقوله “اختشي على دمك انت مثلت مع فنانة اسرائيلية وكانت تخدم في القوات الإسرائيلية ولم تخجل”.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن عمرو واكد حضر جلسة في الكونجرس الامريكي في 2019 وحرض ضد مصر وطالب بعقابها، واللي زيك لازم يسكت ومتسمعش المصريين صوتك لأن انت خونت البلد دي".

صنعت شهرتك

وأشار مصطفى بكري إلى أن البلد اللي صنعت شهرتك وصنعتك وانت الخيانة في دمك"