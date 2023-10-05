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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تشكيك وادعاءات كاذبة.. بكري يوجه رسالة قوية للمرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي

الإعلامي مصطفى بمري
الإعلامي مصطفى بمري

وجه الإعلامي مصطفى بكري، رسالة هامة للمرشح الرئاسي أحمد طنطاوي، قائلا “من حقك تجمع ترشيحات زي ما أنت عايز رغم الخروج عن ميثاق الهيئة الوطنية للانتخابات، ولكن أنت لا تتوقف عن الإساءة وتسعى دائما إلى التشكيك والادعاءات بالكذب”.

 

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، إنه من اليوم الأول من المرشح أحمد طنطاوي كان عايز يتخانق وعايز يحتك بالناس، حتى أن أنصار طنطاوي اعتدوا على الناس في دمياط ونشروا الأكاذيب”.

 

من حق الشعب المصري أن تكون واضحا

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه “ايه حكاية سفرياتك الغامضة من لبنان للأردن يا ترى قابت مين هناك فارجوك امتلك الشجاع وقول، وأنا مش هتكلم عن فترة تواجدك في لبنان 9 شهور، ولكن من حق الشعب المصري أن تكون واضحا وصريحا”.

مصطفى بكري أحمد طنطاوي الهيئة الوطنية للانتخابات التشكيك دمياط

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