إخراج نهال نبيل .. المطربة يسرا تطرح كليب جديدًا | فيديو

طرحت منذ قليل المطربة يسرا أحدث أغانيها بعنوان "دوارة" من خلال موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



أغنية "دوارة" من كلمات وألحان وتوزيع مونتي و قام بإخراج الفيديو كليب المطربه " نهال نبيل" الذي خاضت تجربة الإخراج مؤخرا وقررت ان تتعاون مع "يسرا" في إخراج هذا العمل ليكون تحت قيادتها.



ومن المقرر ان يقوموا بتصوير عدد من الأعمال الغنائية خلال الفترة القادمة علي طريقه الفيديو كليب استعدادا لطرحها خلال الأيام المقبلة.

وتعقد "يسرا" خلال الفترة القادمة عددا من الجلسات الفنية مع عدد من الشعراء والموزعين والملحنين بالوطن العربي للاستقرار على عدد من المشاريع الغنائية لتجهيزها خلال الفتره المقبلة.