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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس أمناء مجلس الشباب المصري: استراتيجية حقوق الإنسان نتاج جهود وطنية مخلصة

الدكتور محمد ممدوح
الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء الشباب المصري،

قال الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء الشباب المصري، إن مصر غيرت ما يخص السجناء والقانون والتحويل إلى مراكز إصلاح وتأهيل، وتوفر فيه كل شيء وفقا للآليات والمعايير الدولية.

 

وقال محمد ممدوح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن القيادة السياسية تصدت للعشوائيات والمناطق الغير آمنة والعمل على توفير الحياة الكريمة هذه هي حالات حقوق الإنسان.

 

وتابع رئيس مجلس أمناء الشباب المصري، أن الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان، هي نتاج جهود مصرية وطنية كبيرة، مؤكدا أن الجهود تأتي من أجل تعزيز وإرساء مفاهيم حقوق الإنسان في ظل تأسيس الجمهورية الجديدة.

 

المواطنين تناسوا كل ذلك

وأشار محمد ممدوح إلى أن حالات حقوق الإنسان تشمل الحق في الحياة، وأيضا الحياة الكريمة والصحة والتعليم، مبينا أن المواطنين تناسوا كل ذلك وتم التركيز فقط على السجناء.
 

مجلس امناء الشباب المصري السجناء مراكز إصلاح وتأهيل القيادة السياسية المناطق الغير آمنة

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