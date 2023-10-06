باحث: البطاريات مجال بحثي هام منذ اختراعها من 200 عاما

قال الدكتور ماهر القاضي، عالم مصري وباحث في جامعة كاليفورنيا، إن البطارية يتم استخدامها في العديد من الأمور المختلفة، سواء في الإلكترونيات أو الأجهزة الطبية، والأجهزة العسكرية، والسيارات الكهربائية، والفضاء، "الحياة لن تستقيم من غير البطارية الفائقة، من غيرها مفيش موبايل أو لاب توب أو غيرها".

ماهر القاضي يكشف تفاصيل اكتشافه للبطاريات الفائقة

وأضاف "القاضي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي ضياء رشوان في برنامج "مصر جديدة" المذاع من خلال قناة "ETC"، أن البطاريات الفائقة مازالت مجال بحثي قوي جدا، منذ اختراع البطارية الأولى على يد عالم إيطالي منذ أكثر من 200 عاما، ويتم العمل على تطوير أجيال جديدة من البطاريات تساعد في تخزين طاقة بشكل أكبر أو تشحن بشكل سريع، وبطاريات آمنة، إذ أن بعض البطاريات إذا تم إساءة استخدامها قد تنفجر أو تؤدي إلى الاشتعال.

وتابع ماهر القاضي، أنالمكثفات الفائقة فكرتها مختلفة إذ أنها تخزن كمية كبيرة من الطاقة وتشحن بشكل سريع، وتختلف عن البطاريات إذ أنها تشحن بشكل بطيء جدا، فأصبح ميزة البطاريات الفائقة لها ميزة أن تجمع ما بين بطارية تشحن بشكل سريع وتخزن كميات كبيرة من الطاقة، وهو ما عمل عليه خلال اختراعه، حيث طور البطاريات بشكل أولي في جامعة كالفورنيا، ومن ثم انتقل للعمل من خلال شركة لتحويل الاكتشاف من المعمل إلى المستوى الصناعي.

وأردف أن البطاريات الجديدة تجمع بين المكثفات الفائقة وتشحن بشكل سريع أيضا، وهذه هي الميزة التي تقدمها التطور الجديد، وهي إضافة علمية كبيرة، وكان لها آثر كبير على الأوساط الأكاديمية وكذلك الصناعية.