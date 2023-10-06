رئيس حزب مصر أكتوبر لـ"صدى البلد": ندعم السيسي لأنه رجل المرحلة.. نطالب بوجود وزير للاستثمار.. لابد من إصدار تشريع يحدد مولودين فقط للزوجين

الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر فى حوارها لـ"صدى البلد":

نؤيد ترشيح السيسي لأنه خاطر بحياته فى ثورة 30 يونيو حفاظا على الدولة المصرية

حصلنا على 27 ألف و800 توكيل فى محافظات مصر لدعم ترشيح الرئيس السيسي

إنجازات الرئيس السيسي فى مصر لا تعد ولا تحصى.. ويكفينا قضاءه على الإرهاب

إجراء الإنتخابات الرئاسية القادمة تحت إشراف قضائى كامل يضمن نزاهتها

سنطالب الرئيس بتعديل السياسات النقدية.. ومحاولة استقرار سعر الجنيه أمام الدولار

سنطالب الرئيس بتحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة أسوة بدول كثيرة

يجب على مجلس النواب إصدار قانونى التصالح فى مخالفات البناء و الإجراءات الجنائية

قرارات الرئيس بشأن زيادة المرتبات والمعاشات تؤكد أنه إنسان ويشعر بالمواطن

أطالب كل المصريين بالنزول والمشاركة بصوتهم فى الإنتخابات الرئاسية القادمة

قالت الدكتورة جيهان مديح ، رئيس حزب مصر أكتوبر أن قررنا دعم ترشيح الرئيس السيسى فى الإنتخابات الرئاسية القادمة لأنه رجل المرحلة بالفعل والرجل الذى خاطر بحياته فى ثورة 30 يونيو حفاظا على الدولة المصرية وخوف على المواطن المصرى ، وأكدت مديح خلال حوارها لـ"صدى البلد" أن إنجازات الرئيس السيسى لا تعد ولا تحصى فى مصر ، حيث يكفى انه اقتلع الإرهاب من جذوره وأصبحت مصر خاليا تماما من الإرهاب وتم الإعلان عن أن شمال سيناء خالية من الإرهاب.

وإلى نص الحوار..................

ما هو تعليقك على الجدول الزمنى الذى أعلنته الهيئة الوطنية للإنتخابات بشأن الإنتخابات الرئاسية ؟

الجدول الزمنى مناسب جدا ، خاصة وأن جميع المرشحين يجب أن يكونوا مستعدين للإنتخابات الرئاسية القادمة بجمع توكيلاتهم من كل المحافظات.

ماذا عن إجراء الإنتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائى كامل؟

تعودنا على أن الإنتخابات الحقيقية تجرى تحت إشراف قضائى كامل ، وهذا يضمن نزاهة الإنتخابات ، كما أن الإشراف القضائى مهم واستمراريته مهمة ، خاصة وأننا لا نثق فى المدنيين لأنهم ليسوا على دراية أو دراسة ، ومن الممكن أن يتسببوا فى حدوث مشاكل فى الإنتخابات.

لماذا قرر حزب مصر أكتوبر دعم ترشيح الرئيس السيسى فى الإنتخابات الرئاسية ؟

مما لاشك فيه أن الدولة المصرية تمر بأزمات كثيرة جدا فى هذه المرحلة ، كما أن حزب مصر أكتوبر لم يكن أول مرة تخرج منه حملة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى ، حيث خرجت من حزب مصر أكتوبر عام 2013 حملة بأمر الشعب لتكليف وترشيح الفريق أول عبد الفتاح السيسى فى هذا الوقت للإنتخابات الرئاسية عام 2014، واستطاعنا خلال فترة الإستفتاء على الدستور أن نجمع ما يقرب من 9 مليون و800 ألف استمارة من الشعب المصرى وتقدمنا بهم إلى الفريق أول عبد الفتاح السيسى فى هذا الوقت للترشح فى الإنتخابات الرئاسية عام 2014 ، ونجحنا فى أن نكون جزء من منظومة حملة الرئيس السيسى.

وفى هذا الوقت كنا نرى تداعيات الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحالة التردى والإرهاب الشديد الذى كان مكتسح فى كل انحاء البلاد ، وليس فى المناطق الحدودية فى شمال سيناء فقط.

وبالتالى قررنا دعم ترشيح الرئيس السيسى فى الإنتخابات الرئاسية القادمة لأنه رجل المرحلة بالفعل والرجل الذى خاطر بحياته فى ثورة 30 يونيو حفاظا على الدولة المصرية وخوف على المواطن المصرى ، ولذلك عرضنا فى المكتب التنفيذى لحزب مصر أكتوبر أن نطلق حملة جديدة نطالب فيها الرئيس السيسى بالترشح لانتخابات الرئاسة وهذا طبقا للدستور من حقه الترشح لولاية جديدة ، كما عرضنا إنجازات الرئيس السيسى على المكتب التنفيذى ، وتم التصويت بالأغلبية بالموافقة على دعم ترشيحه فى الإنتخابات الرئاسية القادمة ، وايضا كانت مع المكتب التنفيذى اللجنة العليا وتشمل محافظات مصر من أمناء المحافظات وأمناء التنظيم فيها وطرحوا الاستفتاء على دوائرهم والأمانة الخاصة بهم ، ووافقوا بالإجماع على ترشح الرئيس السيسى.

ما هى أهم الإنجازات التى تحققت فى عهد الرئيس السيسى منذ بداية توليه الرئاسة؟

إنجازات الرئيس السيسى لا تعد ولا تحصى فى مصر ، حيث يكفى انه اقتلع الإرهاب من جذوره وأصبحت مصر خاليا تماما من الإرهاب وتم الإعلان عن أن شمال سيناء خالية من الإرهاب.

وإذا تحدثنا عن العشوائيات التى كنا نعانى منها فى كافة العصور السابقة ، سنجد أن العشوائيات كانت قنبلة موقوتة تضم المخدرات والإرهاب وبيع الأعضاء وأشياء كثيرة من الممنوعات قانونا والتى كانت تدار فى هذه المناطق ، ولكننا الان قمنا بإزالة هذه العشوائيات وتغيرت وأصبحت كالمدن الجديدة ، وأصبح لدينا الان حى الأسمرات وغيط العنب وبشاير الخير ، حيث أصبحت هذه المجمعات السكانية ادمية ، وبالتالى فإن هذا الرئيس إنسان بمعنى الكلمة.

وإذا تحدثنا عن البنية التحتية فى مصر والتى كان يعانى فيها أهالينا فى صعيد مصر ، وكانت تسمى بطرق الموت ثم تحولت إلى طرق سريعة فى منتهى السلامة والأمان وهو حق من حقوق المواطن المصرى الذى يستحق أن يحيا حيا كريمة.

وإذا تحدثنا عن مبادرة حياة كريمة ودورها فى القرى والنجوع والعزب فى مصر ، سنجد أن هناك تطور كبير جدا ، حيث يتم فيها القضاء على محو الأمية وإقامة البنية التحتية وتحسين مستوى الصحة والعلاج والكشف عن الأمراض وعلاج فيروس سى ، وأشياء كثيرة قامت بها مبادرة حياة كريمة فى عهد الرئيس السيسى.

كما أننا إذا تحدثنا عن تطوير الموانىء المصرية البحرية فى البحر الأحمر والمتوسط والميناء الجديد فى العريش ، والمدن الصناعية فى محافظات مصر والتى وصلت إلى 17 مدينة صناعية.

ما هى مطالبك من الرئيس السيسى حال فوزه فى الإنتخابات الرئاسية القادمة؟

لدينا فى حزب مصر أكتوبر سنطالب بحياة اقتصادية امنة خلال الفترة المقبلة ، من خلال إجراء تعديل فى السياسات النقدية ، ومحاولة استقرار سعر الجنيه أمام الدولار.

كما سنطالب الرئيس السيسى بضرورة وجود وزير للإستثمار فى الحكومة ، حيث أنه مهم جدا ان يكون هناك وزير للإستثمار لأن الدولة المصرية كانت خلال الفترة الماضية بدون وزير للإستثمار ، بحيث يؤدى مهام الوزير بالفعل من خلال جذب الإستثمارات وإجراء تعديلات فى قوانين الإستثمار إذا كانت لا تفيد المستثمر الأجنبى.

كما أننا فى حاجة إلى حل مشاكل المستثمر المحلى ورجال الأعمال ونجلس معهم ونعمل على حل مشاكلهم ، لأن المستثمر المحلى هو القادر على جذب المستثمر الأجنبى.

كما أننا سنطالب الرئيس السيسى أن يفتتح البورصة المصرية وتحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة أسوة بدول كثيرة فعلت ذلك منها السعودية والكويت والمغرب ، مما زاد من الإحتياطى النقدى للدولة ، وسنطالبه بطروحات حكومية قوية للبورصة المصرية والترويج لها بشكل جيد.

وسنطالب الرئيس السيسى بحياة كريمة لأصحاب المعاشات ، خاصة وأنهم يعانون جدا من ضعف مرتباتهم أثناء عملهم وبعد خروجهم على المعاش يتأثر المعاش الذى يحصلون عليه بشكل كبير ، وهذه كانت مطالب الشارع لنا، ونثق فى وجود حلول لمشاكل أصحاب المعاشات ، كما أننا سنطالب بفتح مجالات بشكل أكبر للشباب للعمل.

حيث أننا نرصد كل المشاكل فى الشارع لكى تقوم أمامنا لعرضها على الرئيس السيسى حال فوزه فى الإنتخابات الرئاسية القادمة.

ما هى تحركات حزب مصر أكتوبر لدعم ترشيح الرئيس السيسى فى الإنتخابات الرئاسية؟

قمنا بعمل عدد كبير من التوكيلات فى مكاتب الشهر العقارى لترشيح الرئيس السيسى فى الإنتخابات الرئاسية القادمة ، حيث أننا حصلنا على 27 ألف و800 توكيل فى محافظات مصر ، ويجب ان تزيد عدد مكاتب الشهر العقارى الخاصة بالتوكيلات حتى تكون هناك سرعة فى إنجاز هذه التوكيلات.

وبالنسبة للمؤتمرات الجماهيرية فنحن بالفعل قمنا بعقد مؤتمرات جماهيرية فى إطار حملة "هنكمل المشوار" ، حيث كانت هذه المؤتمرات خاصة بطلب ترشح الرئيس السيسى فى الإنتخابات الرئاسية القادمة وعرض إنجازات الرئيس على المواطنين، ولكننا نراهن على الشعب المصرى فى قرع ونجوع مصر والذى شاهد مبادرة حياة كريمة والقضاء على الإرهاب ومبادرة علاج الأمراض ، حيث أننا عقدنا مؤتمر جماهيرى فى كفر أيوب فى بلبيس بالشرقية والكتيبة وسنعقد مؤتمر كبير جدا فى بلبيس يضم كل قرى بلبيس ، وقررنا عقد مؤتمر جماهيرى بحى المطرية بالقاهرة لدعم ترشيح الرئيس السيسى فى الإنتخابات الرئاسية القادمة.

كيف ترين حالة الزخم السياسى من خلال وجود أكثر من مرشح من الأحزاب السياسية فى الإنتخابات الرئاسية ؟

أنا سعيدة جدا بهذا الزخم السياسى ، وأرى أنه من حق كل مواطن يترشح لإنتخابات الرئاسة إذا كان يرى فى نفسه يصلح لهذا المنصب ، ومن حق الشعب المصرى أن يختار من يمثله.

ما تعليقك على تصريحات المرشح الرئاسى المحتمل أحمد طنطاوى بشأن عدم وجود مشكلة لديه بشأن عودة جماعة الإخوان الإرهابية للمشهد السياسى مرة اخرى؟

أنا ضد كل من يذكر جماعة الإخوان الإرهابية فى أى جملة مفيدة من الأساس ، ويتناسى تماما أبناءنا الذين استشهدوا هدر طوال السنوات الماضية ، ويتناسى تهديداتهم لنا حينما كانوا فى رابعة العدوية.

وماذا عن إعلان حلمى الجزار القيادى بجماعة الإخوان الإرهابية عن دعم الإخوان للمرشح الرئاسى المحتمل أحمد طنطاوى؟

أرى أن الشعب المصرى واعى جدا وعلى دراية بكل ذلك ، وهذه العبارات كلها ضد طنطاوى وليست معه.

ما هو تعليقك على قرارات الرئيس السيسى الأخيرة بشأن زيادة المرتبات والمعاشات؟

الرئيس السيسى إنسان ويشعر بالمواطن المصرى فى ظل الأزمات التى تحدث فى مصر ، وبالتالى فإننى أطالب بزيادات أكبر من الرئيس وأنا على علم بأن الميزانية لا تحتمل ذلك.

كما أننى أرى أن الزيادة السكانية مشكلة صعبة جدا ، حيث أننا نجد مليون مولود سنويا ، وهذا رقم كبير جدا على أى دولة فى مثل الظروف التى نعانى منها ، وبالتالى لابد من وجود توعية بمخاطر الزيادة السكانية وأن يكون هناك قانون يحدد مولودين فقط لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية.

وماذا عن إستجابة الرئيس السيسى لمخرجات الحوار الوطنى وإحالتها للجهات التشريعية والتنفيذية؟

أمر إيجابى جدا من جانب الرئيس ، خاصة وأن الرئيس السيسى دعا إلى إجراء الحوار الوطنى لكى نجتمع كلنا كسياسيين وأحزاب واقتصاديين لكى نتحاور فيما يخص الدولة المصرية من مشكلات.

بعد إحالة عدد من التشريعات من الحوار الوطنى إلى رئيس الجمهورية..ماهى التشريعات التى من المتوقع أن يناقشها البرلمان ويصدرها خلال دور الإنعقاد الرابع؟

قانون التصالح فى مخالفات البناء وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين التى يجب أن تناقش فى البرلمان ويتم إصدارها سريعا لأنها بها مشاكل كثيرة.

فى النهاية..ما هى رسالتك للشعب المصرى مع إقتراب إجراء الإنتخابات الرئاسية ؟

نراهن على وعى المواطن المصرى ونفكره بما سبق من الأحداث التى مرت على مصر منذ عام 2011 حتى عام 2023 ، ونفكر المواطن بالأزمات العالمية التى تضرر منها العالم كله وأن دول كثيرة فى أوروبا والعالم تضررت من أزمة الحرب الروسية – الأوكرانية وكان هناك أزمة فى الغاز فى أوروبا فى الشتاء مما كان له تأثير عليهم.

وأطالب كل المصريين بالنزول والمشاركة بصوتهم فى الإنتخابات الرئاسية القادمة لأنه حق لكل مواطن لكى يدلى بصوته ، بحيث يكون هناك زخم وعرس ديمقراطى ، وأراهن على المرأة المصرية التى كانت دائما تقف سند للدولة المصرية والتى تحث زوجها وأبناء وجيرانها للمشاركة فى الإنتخابات.

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