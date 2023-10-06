الأهلي يحتفل بعيد ميلاد محمد شوقي الـ 42

حرص الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على الاحتفال بعيد ميلاد محمد شوقي نجم القلعة الحمراء والمنتخب الوطني السابق الذي احتفل بعيد ميلاده ال42 امس الخميس فهو من مواليد 5 أكتوبر من العام 1981.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي صورة لـ محمد شوقى وعلق عليها قائلا "نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا السابق محمد شوقي نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".

بطولات محمد شوقي مع الأهلي

وتوج محمد شوقي مع الأهلى بـ 3 بطولات دورى عام، و3 ألقاب كأس مصر، بالإضافة إلى أنه توج ببطولة دورى أبطال إفريقيا مرتين، ونال برونزية كأس العالم للأندية مع الأهلى، كما حصل مع منتخب مصر للشباب على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للشباب عام 2001 .

كما نجح محمد شوقى فى الحصول على لقب كأس الأمم الأفريقية مرتين متتاليتين في عامي 2006 بالقاهرة و2008 بغانا كما شارك في بطولة كأس العالم للقارات في عام 2009 التى أقيمت في جنوب افريقيا .

عمل محمد شوقى مع المنتخب الأول

انضم محمد شوقى نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق للعمل في الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، والذى تم إسناد المهمة له خلفا لحسام البدرى الذى تمت إقالته من تدريب الفراعنة بسبب النتائج المتذبذبة.

وعمل محمد شوقى مدربا فى الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى تحت قيادة شوقى غريب لفترة طويلة، كان آخرها المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020، قبل أن يعمل مع الجهاز الفنى للمنتخب الأول، كما سبق وعمل فى الجهاز الفنى لفريق وادى دجلة.