عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يحتفل بعيد ميلاد محمد شوقي الـ 42

محمد شوقي
محمد شوقي

حرص الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على الاحتفال بعيد ميلاد محمد شوقي نجم القلعة الحمراء والمنتخب الوطني السابق الذي احتفل بعيد ميلاده ال42 امس الخميس فهو من مواليد 5 أكتوبر من العام 1981.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي صورة لـ محمد شوقى وعلق عليها قائلا "نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا السابق محمد شوقي نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".

بطولات محمد شوقي مع الأهلي

وتوج محمد شوقي مع الأهلى بـ 3 بطولات دورى عام، و3 ألقاب كأس مصر، بالإضافة إلى أنه توج ببطولة دورى أبطال إفريقيا مرتين، ونال برونزية كأس العالم للأندية مع الأهلى، كما حصل مع منتخب مصر للشباب على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للشباب عام 2001 .

كما نجح محمد شوقى فى الحصول على لقب كأس الأمم الأفريقية مرتين متتاليتين في عامي 2006 بالقاهرة و2008 بغانا كما شارك في بطولة كأس العالم للقارات في عام 2009 التى أقيمت في جنوب افريقيا .

عمل محمد شوقى مع المنتخب الأول

انضم محمد شوقى نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق للعمل في الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، والذى تم إسناد المهمة له خلفا لحسام البدرى الذى تمت إقالته من تدريب الفراعنة بسبب النتائج المتذبذبة.

وعمل محمد شوقى مدربا فى الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى تحت قيادة شوقى غريب لفترة طويلة، كان آخرها المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020، قبل أن يعمل مع الجهاز الفنى للمنتخب الأول، كما سبق وعمل فى الجهاز الفنى لفريق وادى دجلة.

 

IMG_٢٠٢٣١٠٠٥_٢٠٥١١٩
IMG_٢٠٢٣١٠٠٥_٢٠٥١١٩

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور مفاجئ.. قرار عاجل من أحمد فتوح بشأن انتقاله لصفوف الأهلي

يلمح للانتقال إلى الأهلي.. أحمد فتوح يثير الجدل بصورة جديدة

أحمد الطنطاوي يجيّش المؤسسات الدولية ضد مصر.. وشبهة في بيان البرلمان الأوروبي

مفاجأة سعيدة من الحكومة للمواطنين الأسبوع المقبل.. تفاصيل

الأهلي في 24 ساعة| كولر يطلب رحيل هذا اللاعب.. وصدام بين "الأحمر" ونجمه السابق

دولة عربية تعلن حظر السحب النقدي والمعاملات بـ الدولار الأمريكي.. تفاصيل

إصابة هاني الناظر بمرض خطير .. ومنشور مؤثر من نجله | شاهد

إعصار في الزمالك| صدمة بسبب لشبونة.. فتوح يحسم جدل الانضمام للأهلي.. وثنائي "الأبيض" خارج المنتخب

ترشيحاتنا

نسألكم الدعاء.. التشخيص الأخير للدكتور هاني الناظر بعد إصابته بخلايا سرطانية

إصابات في هجوم على قاعدة تركية بسوريا

مؤكدا تضامنه الكامل مع مصر .. المرصد العربي لحقوق الإنسان يستنكر قرار الاتحاد الأوروبي

البرلمان العربي يدين التدخل السافر لنظيره الأوروبي في الشئون الداخلية لمصر

أخبار التعليم| موعد انطلاق المسابقة الجديدة لوظيفة معلم مساعد 2024...رئيس أكاديمية البحث العلمي يعلن اقتراب مصر من جائزة نوبل

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. نص قرار حرب أكتوبر بخط يد السادات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصلح خير| حقيقة مشاجرة حسين الشحات ومدرب الفريق.. وهذا موقف الإدارة

دعواتكم له بالشفاء.. 5 معلومات عن هاني الناظر

إطلالة صيفية مبهجة.. هيدي كرم تستعرض جمالها | شاهد

تظاهرة في حب الطبيب.. تفاصيل الحالة الصحية لـ هاني الناظر

فيديو

أرض بلا جاذبية «كأنك في الفضاء».. ما حقيقة الفيديو المبهر ؟ «فيديوجراف»

كلنا واحد.. مد المبادرة لشهر إضافي لتوفير السلع بأسعار مخفضة| فيديو

في مشهد مؤثر.. فتاة تركية تذرف الدموع فرحًا لإتمامها حفظ القرآن الكريم «فيديوجراف»

ادعوا له بالشفاء.. تفاصيل مرض هاني الناظر ورسالة نجله| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ