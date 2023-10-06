زوجة نجم الزمالك السابق تبرز جمالها ورشاقتها بإطلالة رياضية جذابة

حرصت ميرفا النقاز، زوجة التونسي حمدي النقاز، لاعب الزمالك السابق، على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"

وظهرت "ميرفا" بإطلالة رياضية ملفتة، مرتدية بادى كت وبنطال ليجن باللون الاسود، واعتمدت مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها ونالت الصور، إعجاب الكثير من محبيها ومتابعيها.

وتتميز ميرڤا النقاز، بجمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها؛ و إطلالاتها الأنيقة التي تخطف بها الأنظار بإطلالتها الجريئة التي تكشف عن أنوثتها.

وتعتمد ميرڤا على الملابس الأنيقة التي تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالي من خلال إطلالاتها التى تظهر بها.



ونجح مسئولو النادي الإسماعيلي فى تخفيض عقد التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن للفريق، ليصبح 180 ألف دولار، بدلا من 300 ألف دولار، كما صرف الدراويش للاعب 120 ألف دولار قيمة مستحقاته المتأخرة عن الموسم الماضى لتنتهى أزمة النقاز .