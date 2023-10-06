زخم كبير في احتفالات قصور الثقافة ببني سويف احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر

شهد فرع ثقافة بني سويف عددا من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية المكثفة ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بنصر أكتوبر المجيد.

ونظمت مكتبة الحي الثاني شرق النيل احتفالية، تضمنت عرضا لفقرات فنية موسيقية لأبناء مدرسة النور للمكفوفين، وأغاني وطنية لأبناء مركز الزيتون، ثم عرض صورة في معلومة عن انتصارات أكتوبر، وعرض مسرح عرائس للأطفال، وورشة رسم، بحضور د. أحمد خليفة مدير عام الفرع والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية.

كما أقام بيت ثقافة أهناسيا الخضراء محاضرة بعنوان "أكتوبر الحرب والسلام"، قدمها مسؤول النشاط وتناول الحديث أسباب حرب أكتوبر والدروس المستفادة من هذا النصر والنتائج المترتبة عليه، وقدمت مسابقة صورة في معلومة عن البطل محمد المصري صائد الدبابات، مع ورشة رسم، وذلك بمدرسة الشهيد مؤمن عياد.



وضمن الأنشطة المقدمة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، قدم الفرع عرض مسرح عرائس عن نصر أكتوبر للفنانة نجلاء محمد بقرية الهرم التابعة لمركز الواسطى بمدرسة الهرم الإعدادية المشتركة ومدرسة الهرم الابتدائية تحت عنوان "فرحتنا بكل مكان".

وشهد الاحتفال ببيت ثقافة الفشن حضور ضياء الدين أحمد نائب رئيس مدينة الفشن، وتضمن العديد من الفقرات الفنية المتنوعة حيث بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم محاضرة ثقافية بعنوان "الدروس المستفادة من نصر أكتوبر" ألقاها أحمد هيكل وتناول بعض الدروس المستفادة من الحرب، منها الالتزام وإعادة بناء البنية التحتية للقوات المسلحة، وقدمت قصائد متعددة ومتنوعة من خلال الأمسية الشعرية التى شارك فيها الشاعر أحمد هيكل، جمال عبدالله، بالاضافة لفقرة مواهب بجانب لقاء حواري حول انتصارات أكتوبر.

كما نظمت مكتبة ابوصير الملق احتفالية تضمنت محاضرة بعنوان "أكتوبر ملحمة سطرها التاريخ" لبركات الشافعي وكيل مدرسة البوصيري الابتدائية، أوضح خلالها كيف غيّر نصر أكتوبر مجرى التاريخ المصري، مع ورشة رسم عن أكتوبر، إشراف إيمان محمد، بالتعاون مع مدرسة الشهيد عيد محمد الثانوية التجارية.

وفي مكتبة طنسا بني مالو تضمن الحفل محاضرة بعنوان "نصر أكتوبر المجيد" للشيخ محمد سعيد، مع عرض للمواهب، وورشة فنون تشكيلية رسم عن حرب أكتوبر.

وناقش ماهر عشماوي ببيت ثقافة أبو صير الملق، كتابا بعنوان "خفايا حرب أكتوبر" بالإضافة إلى عرض فني غنائي لفرقة أبو صير الملق للموسيقى والغناء الشعبي، بينما أقام قصر ثقافة بني سويف ورشة فنون تشكيلية طباعة على الورق إشراف سحر نصر.

وأعدت مكتبة دلاص ومكتبة منشأة عاصم وبيت ثقافة أبو سليم وبيت ثقافة أهناسيا عددا كبيرا من الفعاليات التي تنوعت بين المحاضرات والندوات والورش واللقاءات التي تناولت النصر وأبطاله ونتائجه، بمشاركة الكثير من المبدعين ورواد المواقع.